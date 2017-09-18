مجلس الأمن استنفد خياراته نحوها.. أميركا: كوريا الشمالية ستُدمَّر إذا واصلت سلوكها الطائش

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، إن خيارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاحتواء البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية نفدت، وأن واشنطن قد تضطر لنقل القضية إلى وزارة الدفاع (البنتاغون).

وقالت هيلي في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية "لقد استنفدنا إلى حد كبير جميع الخيارات التي بالإمكان اللجوء إليها في هذه المرحلة في مجلس الأمن". مضيفة أنها سعيدة جداً أن تسلم ملف كوريا الشمالية إلى وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وتشير تصريحات هيلي إلى أن الولايات المتحدة لم تتراجع عن تهديدها باللجوء إلى العمل العسكري ضد كوريا الشمالية، في الوقت الذي يتوافد فيه زعماء العالم إلى مقر الأمم

المتحدة في نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة هذا الأسبوع.

وأطلقت كوريا الشمالية، الخميس الماضي، صاروخاً فوق اليابان، وسقط في المحيط الهادي، في تحدٍّ لعقوبات مجلس الأمن التي منعت صادرات كوريا الشمالية من الغزل والنسيج، ووضعت سقفاً لوارداتها من النفط الخام.

ودعت الصين الولايات المتحدة للكفِّ عن إصدار تهديدات جديدة لكوريا الشمالية. ورداً على سؤال عن تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدَّد فيه الشهر الماضي كوريا الشمالية من أن أي تهديد من قبلها سيواجه "بالنار والغضب"، وقالت هيلي "لم يكن تهديداً أجوف".

وأضافت هيلي: "إذا واصلت كوريا الشمالية هذا السلوك الطائش، وإذا ما اضطرت الولايات المتحدة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها بأي شكل ممكن فإن كوريا الشمالية ستدمر. نحن جميعاً نعلم ذلك، ولكن لا أحد منا يريد ذلك.. لا أحد منا يريد الحرب".

وتابعت: "نحن نحاول استخدام كل الخيارات الأخرى المتاحة لدينا، لكن هناك أيضاً الكثير من الخيارات العسكرية المتاحة على الطاولة".

وأطلقت بيونغ يانغ عشرات الصواريخ، بينما تقوم بتسريع برنامج صواريخها الذي صمَّمته لتوفير القدرة على استهداف الولايات المتحدة الأميركية بصاروخ قوي قادر على حمل رأس نووي.

وقالت كوريا الشمالية، يوم السبت، إنها تهدف إلى تحقيق "توازن" في القوة العسكرية مع الولايات المتحدة الأميركية.