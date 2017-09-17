لقاء ودّي بين الكاتب السياسي والإعلامي الساخر.. "الإسلام السياسي" يجمع خاشقجي بيوسف في نيويورك

أثنى الكاتب السعودي جمال خاشقجي على الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، الذي التقاه وسط تجمّع معنيّ بالإسلام السياسي في نيويورك، مشيراً إلى أن تواجد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في هذا المكان، دليل على أن الذي "يجمّعنا" أكثر.

مع باسم يوسف في نيويورك ، من اجد استفدت من نصيحة حكيمة أسداها لي وسوف احتفظ بها لنفسي ، شكرا ⁦@Byoussef⁩ pic.twitter.com/z4lUwHV1S9 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

ونشر خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، الأحد 17 سبتمبر/أيلول، صورة له رفقة باسم يوسف، وعلق عليها قائلاً: "مع باسم يوسف في نيويورك، من جد استفدت من نصيحة حكيمة أسداها لي وسوف احتفظ بها لنفسي، شكرا @Byoussef ".

مثير للاهتمام ان التقي مع باسم وسط تجمع معني بالإسلام السياسي وفِي نيويورك ، مؤكد ان الذي يجمعنااكثر فلا تكونوا إقصائيين #usislam17 — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وفي تدوينة أخرى قال الكاتب السعودي الشهير: "مثير للاهتمام أن التقي مع باسم وسط تجمع معنيّ بالإسلام السياسي وفِي نيويورك، مؤكداً أن الذي يجمعنا أكثر فلا تكونوا إقصائيين".

فيما علق متابعون لحساب الكاتب السعودي، على سبيل الفكاهة على طريقة تناوله للقهوة:

جميلة جداً حركة تناول القهوة باليسار فأنت الان اثبت وبالدليل بأنك لست أخوانياً ويساري قح 😅 https://t.co/RiiFZrlieK — فالح بن حجري (@Bin_7egri) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

يذكر أن خاشقجي ويوسف يقيمان حالياً في الولايات المتحدة بعد تضييق تعرّضاً له في بلديهما، فاضطرا إلى السفر إلى الخارج.