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لقاء ودّي بين الكاتب السياسي والإعلامي الساخر.. "الإسلام السياسي" يجمع خاشقجي بيوسف في نيويورك

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ANGELINA JOLIE
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أثنى الكاتب السعودي جمال خاشقجي على الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، الذي التقاه وسط تجمّع معنيّ بالإسلام السياسي في نيويورك، مشيراً إلى أن تواجد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف في هذا المكان، دليل على أن الذي "يجمّعنا" أكثر.

ونشر خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، الأحد 17 سبتمبر/أيلول، صورة له رفقة باسم يوسف، وعلق عليها قائلاً: "مع باسم يوسف في نيويورك، من جد استفدت من نصيحة حكيمة أسداها لي وسوف احتفظ بها لنفسي، شكرا @Byoussef ".

وفي تدوينة أخرى قال الكاتب السعودي الشهير: "مثير للاهتمام أن التقي مع باسم وسط تجمع معنيّ بالإسلام السياسي وفِي نيويورك، مؤكداً أن الذي يجمعنا أكثر فلا تكونوا إقصائيين".

فيما علق متابعون لحساب الكاتب السعودي، على سبيل الفكاهة على طريقة تناوله للقهوة:

يذكر أن خاشقجي ويوسف يقيمان حالياً في الولايات المتحدة بعد تضييق تعرّضاً له في بلديهما، فاضطرا إلى السفر إلى الخارج.

 

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