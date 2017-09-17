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السديس يشيد بترامب والملك سلمان: يقودان العالم نحو الأمن والسلام والرخاء.. هكذا رد عليه مغردون (فيديو)

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اعتبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقودان العالم نحو السلم والاستقرار".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في موقع تويتر، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، تسجيلاً مصوراً لمقابلة أجرتها مع السديس خلال مشاركته في أميركا والعالم الإسلامي.

وقال السديس إن "المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم للتأثير، يقودان بقيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي، العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء".

وأشار السديس إلى أن هذا المؤتمر انعقد برعاية من الملك سلمان وابنه محمد ولي العهد.

تصريح السديس أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لإشادته بأميركا التي أشار مغردون إلى ما اعتبروه تدخلاً كارثياً لها في بلدان عربية، وانتقد آخرون تصريحه رافضين إقحام نفسه في سياسات المملكة العربية السعودية.

 

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