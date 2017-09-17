السديس يشيد بترامب والملك سلمان: يقودان العالم نحو الأمن والسلام والرخاء.. هكذا رد عليه مغردون (فيديو)

اعتبر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقودان العالم نحو السلم والاستقرار".

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في موقع تويتر، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، تسجيلاً مصوراً لمقابلة أجرتها مع السديس خلال مشاركته في أميركا والعالم الإسلامي.

وقال السديس إن "المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة هما قطبا هذا العالم للتأثير، يقودان بقيادة خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأميركي، العالم والإنسانية إلى مرافئ الأمن والسلام والاستقرار والرخاء".

وأشار السديس إلى أن هذا المؤتمر انعقد برعاية من الملك سلمان وابنه محمد ولي العهد.

تصريح السديس أثار انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، لإشادته بأميركا التي أشار مغردون إلى ما اعتبروه تدخلاً كارثياً لها في بلدان عربية، وانتقد آخرون تصريحه رافضين إقحام نفسه في سياسات المملكة العربية السعودية.

لا يعلم أنها تحتل العراق وأفغانستان وتدك مدن الشام!

السديس يدعو الله أن يبارك خطى أمريكا التي تقود العالم والإنسانية لتحقيق السلام والأمن! pic.twitter.com/fkZn6oV36a — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) September 17, 2017

عبدالرحمن السديس

ماهو ردك على قصف امريكا للمدنيين ف افغانستان/وتعذيبها لاهل السنه في العراق

وتآمرها في البوسنه والهرسك

حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/v8iYBVG4hU — بوغانم (@hassanalishaq73) September 17, 2017

#السديس_امريكا_تقود_العالم_للسلام، وأكبر دلالة ما فعلته في العراق وأفغانستان من قتل وتدمير وهتك للأعراض ودعمها للصهاينة في احتلال مقدساتنا. pic.twitter.com/1ETqOdJLf5 — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) September 17, 2017

السديس ما غيره، إمام الحرم؟https://t.co/oQW2FM8r0K — لجين هذلول الهذلول (@LoujainHathloul) September 17, 2017

إمام الحرم السديس : أمريكا تقود العالم والإنسانية لمرافىء الأمن والسلام والاستقرار.

اللهم إنَّا نبرأ إليك من كل ما نشهد ونسمع. pic.twitter.com/mchNxhALaH — د. كساب العتيبي (@Dr_Kassab) September 17, 2017

إجابة اولبرايت وزيرة خارجية أمريكا السابقة عن ثمن وفاة نصف مليون طفل عراقي: ثمن يُستحق أن يُدفع !!#السديس_امريكا_تقود_العالم_للسلام pic.twitter.com/VVqL2tXEY4 — عياد الحربي (@ayyadq8) September 17, 2017