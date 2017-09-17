مطعم ياباني يشغل عمّاله من المصابين بالزهايمر.. أحدهم نسي لبرهة أنه يعمل بالمطعم وجلس للحديث مع الزبون

يعمل 17 نادلاً ونادلة مصابون جميعاً بالخرف في مطعم ياباني بصفة مؤقتة للتوعية بالمرض، وعلى الرغم من ذلك لم يُبد الزبائن أي امتعاض أو شكوى.

وصاحب الفكرة هو شيرو أوجينو (38 عاماً) مدير تلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ويعمل كبار السن المصابون بالخرف في المطعم من 16 إلى 18 سبتمبر/أيلول بهدف زيادة التوعية بالخرف قبل اليوم العالمي للزهايمر في 21 سبتمبر/أيلول، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الناس للتفاعل مع المصابين بالمرض في بيئة آمنة لا يخشى العاملون فيها عاقبة أي أخطاء ربما يقعون فيها.

وقال أوجينو: "كان أمراً رائعاً أن يوقن الجميع بأنهم قادرون على القيام بهذا العمل طالما توفر لهم القدر الملائم من الدعم".

وقال زبون يدعى ماكوتو إتشيكاوا إنه استمتع بالحديث إلى نادلة نسيت لبرهة أنها تعمل في المطعم وجلست للحديث معه.

وأعد طهاة محترفون الأطباق للزبائن الذين تعين عليهم تسجيل طلباتهم مسبقاً.

واليابان إحدى دول العالم التي تقف في الصدارة لمواجهة مرض الخرف الذي تقدر تكلفته 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

وتسعى مبادرات حكومية وخاصة لإزالة الوصمة المرتبطة بالخرف الذي يبلغ عدد المصابين به في اليابان قرابة 5 ملايين شخص. ومن المتوقع أن يُصاب واحد من بين كل 5 يابانيين ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً، أي نحو 7 ملايين ياباني بدرجة من درجات الخرف بحلول عام 2025.