صحيفة إسرائيلية: ملك البحرين ضد المقاطعة العربية لتل أبيت.. وهذا ما قاله عن زيارة مواطنيه لإسرائيل

قالت صحيفة إسرائيلية على موقعها على الإنترنت، ظهر الأحد 17 سبتمبر/أيلول، إن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أعرب عن معارضته المقاطعة العربية لإسرائيل، مضيفاً أنه "يحقّ لمواطني بلاده زيارة إسرائيل".

وقالت صحيفة جيروزاليم الإسرائيلية إن "ملك البحرين أدلى بهذه التصريحات للحاخام اليهودي إبراهام كوبر، رئيس مركز إيلي فيزنطال في لوس أنجلوس، خلال لقاء ديني، تم خلاله التوقيع على بيان يستنكر الكراهية والعنف الديني".

وبحسب "جيروزاليم" فقد قامت الفرقة الموسيقية البحرينية بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحاخام أبراهام كوبر، ورفيقه الحاخام مارفين هاير، سبق لهما أن زارا عاصمة البحرين المنامة هذا العام.

Bahraini King’s Declaration of Worldwide Religious Tolerance Unveiled at Historic Wiesenthal Center Interfaith Event https://t.co/UbibAt8ia6 pic.twitter.com/mdUVlJ0aoY

وأضاف الحاخام كوبر أنه ورفيقه التقيا ملك البحرين، وبحثا معه إمكانية إقامة متحف للتسامح الديني في العاصمة البحرينية.

Interfaith leaders toured @musoftolerance before announcement of The Bahrain Declaration on Religious Tolerance – by Bahraini King Hamad. pic.twitter.com/2WccxhJeW1

