سيبقى تحت الماء لمدة 6 أيام متواصلة.. هل ينجح هذا المصري في تحقيق أطول غطسة في التاريخ؟

يستعد الغطاس المصري صدام كيلاني (29 عاماً)، من مدينة اﻹسماعيلية، للقيام بأطول غطسة في التاريخ، ودخول موسوعة جينيس.

ومن المقرر أن يقوم كيلاني بالغطس تحت الماء، الإثنين، الموافق 18 سبتمبر/أيلول، لمدة 150 ساعة، أي سيظل تحت الماء لأكثر من 6 أيام، وستتم إقامة الحدث التاريخي بمدينة دهب الساحلية، الواقعة في محافظة جنوب سيناء.









واحتاج كيلاني الذي تخرج في كلية السياحة والفنادق، مدة 8 شهور للتدرب فقط على الأكل والشرب والنوم تحت المياه، فيما ذكر أنه بدأ التدريب، منذ شهر مارس/آذار في عام 2015، بحسب موقع مصراوي.

وبحسب صفحة كيلاني على فيسبوك، فقد استطاع الغطاس الشاب تحقيق أطول غطسة في الشرق الأوسط، إذ ظلَّ تحت الماء لمدة 76 ساعة متواصلة.

ويسعى كيلاني إلى كسر رقم قياسي لمدرب غطس تركي، والذي حقق أطول غطسة في التاريخ، حيث ظلَّ تحت الماء مدة 142 ساعة، و42 دقيقة و42 ثانية، بحسب مصراوي.

ومن المقرر أن تقوم فرق برعاية كيلاني خلال الغطسة، إذ سيشرف عليه فريق محترف من الغطاسين، وآخر طبي.