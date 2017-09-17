ترامب "يضرب" كلينتون بكرة الغولف.. شاهد الفيديو الذي نشره الرئيس الأميركي على تويتر لإهانة منافسته السابقة

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، سلسلة تغريدات لاذعة وساخرة، تستهدف خصوصاً منافسته السابقة هيلاي كلينتون، التي سماها "هيلاري المعتوهة"، كما أطلق وصف "الرجل الصاروخ" على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وعند الساعة الثامنة، صباح الأحد، أعاد ترامب نشر تغريدات عدة أرسلها إليه أنصاره، بينها صورة متحركة تظهر ترامب يلعب الغولف، تليها صور لكلينتون وقد أصابتها كرة ترامب في صورة مركبة، وجعلتها تتعثر خلال صعودها إلى طائرة.

وكتب ترامب تعليقاً على الصورة "تأرجح دونالد ترامب الرائع (يصيب) هيلاري المعتوهة".

وفي وقت مبكر، أعلن ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن. وكتب على "تويتر": "سألته كيف هو حال الرجل الصاروخ"، مشيراً بسخرية إلى كيم جونغ، وإلى برنامج كوريا الشمالية البالستي.

ونشر الرئيس الأميركي أيضاً بطاقة اقتراع أميركية مغطاة باللون الأحمر، وهو لون الجمهوريين. وعلّق عليها بالقول: "أكملوا على هذا النحو أيها اليساريون، وسيكون الأمر كذلك (كما تظهره الصورة) في 2020"، موعد الانتخابات الأميركية المقبلة.

وأعاد ترامب نشر صورة لقطار يحمل شعاره الشهير "جعل أميركا عظيمة مجدداً"، وأخرى تظهره يحمل منتجات أميركية (فحماً وسيارات وأجهزة كمبيوتر وبسكويتاً).

وأخيراً، نشر ترامب مقالاً أوردته وكالة بلومبيرغ، في أغسطس/آب، بعنوان "كم تبلغ أرباح تويتر بفضل ترامب؟ ملياري دولار بحسب محلل".

ويتابع أكثر من 38 مليون شخص حساب ترامب الشخصي على تويتر.