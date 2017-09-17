ضربها حتى غيَّر معالم وجهها وكاد يقتلها.. بحريني يعتدي على زوجته السورية ويُشعل غضباً على مواقع التواصل (فيديو)

اعتدى مواطن بحريني على زوجته السورية بطريقة عنيفة، مسبباً لها نزيفاً وضرراً في المخ، وكدمات ملأت وجهها حتى غيَّرت هيئتها، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام بحرينية، الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، مشيرةً إلى أن الحادثة أثارت غضباً بين المواطنين.

وذكرت صحيفة "أخبار الخليج"، تفاصيل عن الاعتداء الدموي على السيدة السورية زهراء صبحي، ونقلت عن محاميها قوله إن الزوجة طُلقت من زوجها في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد 10 سنوات من الزواج، مشيراً أن لهما 5 أطفال. وأضاف أن موكلته تقيم في منزل طليقها بموجب حكم قضائي، باعتبارها حاضنة للأولاد.

وتحدثت السيدة السورية للصحيفة، وهي على سرير العلاج في مستشفى السليمانية، وقالت إن "وجودها في المنزل يضايقه، وهو يريد قتلها حتى يخلو له البيت، ويتزوج من فتاة، قال إنها موظفة، وسوف تُدرّ عليه دخلاً شهرياً"، وأكدت قائلة: "كان يريد قتلي".

وأضافت أن "طليقها عرض عليها البقاء في منزله شرط الزواج منها متعة"، ولما رفضت بدأ في ضربها وألقاها على الأرض، وضرب وجهها بأرضية المنزل، فيما قال محامي الضحية، إن زوجها "لحق بها إلى الطابق السفلي من المنزل، ولَكَمها عدة مرات، وأمسك رأسها وضربه في الحائط بعنف، ثم أمسك قطعة من السيراميك فكسرها فوق رأسها، فسقطت غارقة في دمائها".

ونقلت صحيفة "الأيام" عن شقيقة زهراء قولها، إنه "أثناء وجود زهراء في المطبخ لإعداد الطعام، تفاجأت بدخول زوجها عليها، وهو في حالة هستيرية، وأمسكها من شعرها وأخذ يجرها على الأرض، ثم قام بضرب رأسها بالحائط عدة مرات، بعدها أخذ قطعة من (السيراميك) وضربها بها، إلى أن سقطت على الأرض مغشياً عليها".

ولولا تحرك ابنتها الكبرى لكانت السيدة قد فارقت الحياة، حيث ذكر المحامي أن ابنتها "عندما رأت الاعتداء على أمها الغارقة في الدماء، سارعت لإنقاذها، فوجدت والدها يقول خلاص افتكينا منها، وهنا أصيبت الفتاة بالرعب، فهرولت نحو بيت الجيران لتخبرهم بما حدث، وقام الجيران بطلب الإسعاف، وساعدوا في نقلها إلى المستشفى".

وأشار المحامي إلى إصابتها بارتجاج ونزيف في الدماغ، وتورم شديد للعينين، ونزيف مستمر، وكدمات (تورمات) في رأسها بالكامل، مع رضوض أخرى بالجسم.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" مقطع فيديو للسيدة السورية زهراء، وهي تتكلم بصعوبة ووجهها مليء بالكدمات، وطالبت السلطات البحرينية بحمايتها وحماية أولادها، كما ظهرت في فيديو آخر تتحدث عن اعتداء زوجها عليها.

#زهراء_صبحي سورية متزوجة من بحريني ضحية #عنف_أسري ، المرأة العربية بشكل عام تحت كنف رجل اما يرعاها او يذلها !! pic.twitter.com/3ZKL96fMLF — . 🕊 (@Rada_183M) September 16, 2017

لا حول ولا قوة الا بالله معنفة سورية من قبل زوجها البحريني حسبي الله عليه ضربه فضضييع 😭💔💔#بحريني_يعنف_زوجته #شاب_يدهس_والدته pic.twitter.com/1h67TG4UgO — Shouq (@Shouq14369374) September 17, 2017

محاسبة الجاني

وقالت صحيفة "أخبار الخليج"، إن النيابة العامة بدأت صباح اليوم الأحد بالتحقيق مع البحريني البالغ من العمر 52 عاماً، مشيرةً إلى أنها أمرت بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق في القضية، بعدما وجهت إليه تهمة الاعتداء على سلامة جسد الغير.

وقال محامي السيدة إن طليقها اعتدى عليها مرات عدة، وإنه يحتجز جواز سفرها السوري، مشيراً أن الرجل رفض تنفيذ حكم قضائي بتسليمها جواز سفرها، فأمرت محكمة التنفيذ بحبسه أسبوعين.

وأضاف أنه "خلال عام 2016 قامت بتوكيلي للمطالبة بحقوقها، وفعلاً رفعت الدعاوى وكسبت حق الحضانة ونفقة الأولاد، وبعد صدور الأحكام لصالحها صار يزداد أذى وعنفاً لعائلته، (...) وشرع بتكسير أسنانها الأمامية، واشتكت منه مرات من دون جدوى".

غضب من الاعتداء

#زهراء_صبحي مسكينه ليش يضربها كذا الله لا يوفقه وين حقوق الإنسان — رشيدي سوداني (@1ZojuLogb4ssNl6) September 17, 2017

الذكور اللي من هالنوع لازم ما ينسكت عنهم ، من يستخدم الضرب و اسلوب التعنيف في حياته لا يستحق أن تكون في حياته زوجة.



#زهراء_صبحي — حــوراء -☁️ (@Hawra_alqatari) September 17, 2017

#زهراء_صبحي

ليس مجرد عنف بل سادية متجذرة في السلوك يحتاج معها إلى عزل ودراسة وبحث في ماضيه ربما يتم إكتشاف عدد من جرائمه التي سجلت ضد مجهول! — سلمان المغذوي (@TheMaghSalman) September 17, 2017

#زهراء_صبحي إحدى ضحايا قانون الأسرة البحريني الذي وضع مئات العوائق للمرأة في سبيل الحصول على الطلاق #العنف_الأسري #العنف_ضد_المرأة — عمار المختار (@ammarblog) September 16, 2017

١/ #زهراء_صبحي مو أول ضحية عنف أسري، خصوصا لما تكون من بلد ثاني وأهلها مو هني بعض الأزواج عديمين الرجولة يستغلون هالشي ويطلعون أمراضهم عليها — Ghaida Ayyad (@_ghaida92) September 16, 2017

وأثارت الحادثة ردود أفعال غاضبة لدى مواطنين في البحرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبوا عبر هاشتاغ نشروه باسم #زهراء_صبحي بمحاسبة الرجل، وإنصاف السيدة السورية، وأشار بعضهم إلى أن مثل هذه الحوادث تأتي بسبب غياب ضمان حقوق المرأة في المجتمع.