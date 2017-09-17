وزير القوى العاملة المصري: أبناؤنا العاملون بقطر في أمان وشائعات تسريحهم هدفها إثارة البلبلة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في مصر، إن العمالة المصرية في قطر بـ"أمان" على حد تعبيره، وذلك في تعليق على تأثير الأزمة الخليجية وإعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر، على العمالة المصرية هناك.

وأكد الوزير المصري في مقابلة تلفزيونية أنه "منذ أن اتخذ القرار من الدول الأربعة تجاه قطر ونحن حريصون على متابعة العمالة المصرية في الدوحة يومياً، ولا زال هناك مستشار عمالي حتى الآن وبعض ممثلي السفارة مع المستشار العمالي، والاتصال معهم شبه يومي للاطمئنان على العمالة".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة العمالة المصرية الموجودة بقطر في أمان، يمكن البعض خلال الأسبوع الماضي بدأ يتكلم عن أنهم (قطر) سيبدأون بتسريح الناس، وكل الغرض من هذه الأحاديث هو إثارة بلبلة، إحنا حتى لو لا قدر الله كان هناك في جزء من العمالة المصرية نحن جاهزون لأخذ بياناتها من المستشار من الجالية المصرية عشان نقدر نشوف حسب ظروف هذه الفئة من العمالة ماذا سنعمل لها في مصر".

يُذكر أن عبدالعزيز حسن، مدير إدارة السياسات وتخطيط الموارد البشرية بوزارة التنمية والعمل القطرية، أوضح أن عدد المصريين المقيمين في البلاد يتجاوز 220 ألف موظف، لافتاً إلى أنهم يعملون في القطاعين الخاص والحكومي، وذلك في مقابلة أجراها مع التلفزيون القطري الرسمية نهاية أغسطس/آب الماضي.