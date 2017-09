!شاهد.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد مديرة منزلها.. الملكة أهدتها أقراطاً ماسية بهذه المناسبة

يا حليلهم خواتي وامي الله يطول بعمركم ويفرحكم في اغلا ما عندكم مثل ما فرحتوا ميري يا حليلها #ميلاد_ميري 🎂🤳🏻🎁🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎀

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Sep 15, 2017 at 1:05pm PDT