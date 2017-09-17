!شاهد.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد مديرة منزلها.. الملكة أهدتها أقراطاً ماسية بهذه المناسبة

احتفلت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلاد مديرة منزلها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

يا حليلهم خواتي وامي الله يطول بعمركم ويفرحكم في اغلا ما عندكم مثل ما فرحتوا ميري يا حليلها #ميلاد_ميري 🎂🤳🏻🎁🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎀 A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Sep 15, 2017 at 1:05pm PDT

حملت المطربة الإماراتية كعكة عيد الميلاد لمديرة منزلها، مصحوبة بغناء هدية عيد الميلاد الشهيرة، وطلبت أحلام منها أن تتمنى أمنية قبل أن تطفىء الشموع، ثم قدمت لها هدية أقراط ماسية ثمينة، الأمر الذي تسبب في مفاجأة مديرة المنزل.

بفضلٍ من الله تعالى تم اعتناق مديره منزلي جوديت اورتجا الاسلام وأصبح اسمها جنان اسال الله لها الجنان وادعوا لها بالثبات #الحمد_لله 🌹🌹🌹 pic.twitter.com/kYT15xPiMo — Ahlam - احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) April 24, 2017

واحتفلت أحلام قبل شهور، أبريل/ نيسان 2017، باعتناق مديرة منزل أخرى الإسلام، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالثبات.

