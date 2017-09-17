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!شاهد.. أحلام تحتفل بعيد ميلاد مديرة منزلها.. الملكة أهدتها أقراطاً ماسية بهذه المناسبة

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احتفلت المغنية الإماراتية أحلام الشامسي بعيد ميلاد مديرة منزلها، ونشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.



حملت المطربة الإماراتية كعكة عيد الميلاد لمديرة منزلها، مصحوبة بغناء هدية عيد الميلاد الشهيرة، وطلبت أحلام منها أن تتمنى أمنية قبل أن تطفىء الشموع، ثم قدمت لها هدية أقراط ماسية ثمينة، الأمر الذي تسبب في مفاجأة مديرة المنزل.



واحتفلت أحلام قبل شهور، أبريل/ نيسان 2017، باعتناق مديرة منزل أخرى الإسلام، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالثبات.

 

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