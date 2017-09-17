سائحات أميركيات يتعرضن لهجوم بمادة حارقة في مرسيليا

قالت تقارير إعلامية، الأحد 17 سبتمبر/أيلول، إن 4 سائحات أميركيات تعرّضن لهجوم بسائل حارق على وجوههن، في محطة قطارات مرسيليا، جنوبي فرنسا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلاً عن تقارير فرنسية محلية، أن السائحات في بداية العشرينات من العمر.

#فرنسا — مهاجمة 4 سائحات أميركيات بالأسيد في محطة قطار مرسيليا — قناة الحدث (@AlHadath) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

وتعرّضت السائحات لرذاذ مادة حمض الهيدروكلوريك، رشّه عليهن مجهول.

وذكرت التقارير أن الشرطة اعتقلت شخصاً يبلغ من العمر 41 عاماً، على خلفية الهجوم، فيما لا يزال التحقيق جارياً.