"التاتو يُبطل صلاتك".. جمهور شادي سرور يهددونه بـUnfollow بسبب هذا الوشم

نشر شادي سرور، مقدم فيديو عبر يوتيوب، صورةً حديثة له يَظهر فيها وشم كبير يحتل ذراعه، معلقاً "احترم الماضي.. واصنع المستقبل".

Respect the past.. Create the future. A post shared by Shady Srour (@shadysrour) on Sep 16, 2017 at 9:11am PDT

ورغم أن لسرور -صاحب حساب على إنستغرام يحتوي على أكثر من 2 مليون متابع ونحو 2.4 مليون مشترك عبر قناة يوتيوب، عدداً هائلاً من المتابعين، إلا أن التعليقات جاءت سلبية حول الصورة الأخيرة التي أظهرت الوشم، إذ اعتبرها المتابعون حراماً، وتمنعه من الصلاة.































من جهة أخرى عاتبه البعض على رسم الوشم على ذراعه لكونه قدوة، ويقدم مقاطع فيديو هادفة ذات رسالة، فيما دافع البعض عن حريته الشخصية، وعدم التدخل في سلوكيات الآخرين.

