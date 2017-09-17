انحراف طائرة أردنية عن مسارها بعد هبوطها على المدرج.. وهذا ما حدث لهيكلها الخارجي والركاب

انحرفت طائرة أردنية تحمل 126 راكباً عن مسارها الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017 في مطار العقبة أقصى جنوب المملكة ما أدى إلى "أضرار محدودة" بهيكلها الخارجي، بحسب بيان.

وأوضحت شركة الأجنحة الملكية أن "الطائرة التي تستأجرها من شركة سوليتير (الأردنية) وهي من طراز بوينغ 737، انحرفت عن مسارها بُعيد هبوطها على مدرج مطار الملك الحسين الدولي في العقبة (325 كلم جنوب) صباح الأحد دون وقوع إصابات بين المسافرين أو أفراد الطاقم".

وأوضحت أن "الطائرة هبطت على أرض المطار حوالي الساعة الثامنة وعشرين دقيقة صباحاً بينما كانت في رحلتها المنتظمة بين عمان والعقبة وكان مقرراً لها أن تتابع رحلتها إلى دبي".

وأشار البيان إلى أن "أضراراً محدودة أصابت الهيكل الخارجي للطائرة خلال خروجها عن مسارها".

وتابع أن "المسافرين وأفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 126 راكباً غادروا بواسطة سلالم المسافرين الاعتيادية (...) للإقامة في فنادق العقبة إلى حين وصول طائرة بديلة ستقلهم إلى دبي".

من جهته، قال مصدر مسؤول في إدارة المطار إنه "أثناء هبوط الطائرة على المدرج لم تتمكن من التوقف ضمن المسافة المحددة لها، ما أدى إلى تجاوزها مدرج الهبوط لتتوقف بسلام على المنطقة الترابية".

وأكد أن "الأجهزة المعنية تجري تحقيقاً بالحادثة".