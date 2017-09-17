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مطعم ياباني يشغل كبار السن المصابين بالزهايمر.. كيف ينظر لهم الزبائن؟ (صور)

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A JAPANESE RESTAURANT WITH DEMENTIA
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يعمل 17 نادلاً ونادلة مصابين جميعاً بالخرف في مطعم ياباني بصفة مؤقتة للتوعية بالمرض وعلى الرغم من ذلك لم يبد الزبائن أي امتعاض أو شكوى.

وصاحب الفكرة هو شيرو أوجينو (38 عاماً) مدير تلفزيون هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

ويعمل كبار السن المصابون بالخرف في المطعم من 16 إلى 18 سبتمبر/أيلول بهدف زيادة التوعية بالخرف قبل اليوم العالمي للزهايمر في 21 سبتمبر/أيلول وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الناس للتفاعل مع المصابين بالمرض في بيئة آمنة لا يخشى العاملون فيها عاقبة أي أخطاء ربما يقعون فيها.

وقال أوجينو "كان أمراً رائعاً أن يوقن الجميع أنهم قادرون على القيام بهذا العمل طالما توفر لهم القدر الملائم من الدعم".

a japanese restaurant with dementia

وقال زبون يدعى ماكوتو إتشيكاوا انه استمتع بالحديث إلى نادلة نسيت لبرهة أنها تعمل في المطعم وجلست للحديث معه.

وأعد طهاة محترفون الأطباق للزبائن الذين تعين عليهم تسجيل طلباتهم مسبقاً.

واليابان إحدى دول العالم التي تقف في الصدارة لمواجهة مرض الخرف الذي تقدر تكلفته بواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

a japanese restaurant with dementia

وتسعى مبادرات حكومية وخاصة لإزالة الوصمة المرتبطة بالخرف الذي يبلغ عدد المصابين به في اليابان قرابة خمسة ملايين شخص. ومن المتوقع أن يصاب واحد من بين كل خمسة يابانيين ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أي نحو سبعة ملايين ياباني بدرجة من درجات الخرف بحلول عام 2025.

 

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