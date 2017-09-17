يا فرحة ما تمّت.. الحجب لن يتمَّ رفعه عن أهم تطبيقي مكالماتٍ في السعودية!

لم تستمر فرحة السعوديين كثيراً بخبر رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الذي أعلنه وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة حتى بدأت تفاصيل الخبر بالانتشار، حيث تبيّن أنّه لن يشمل جميع التطبيقات.

أخبار 24 السعودي أشار إلى أنّه لن يتم رفع الحجب عن خدمة المكالمات عبر كل من تطبيق واتساب وفايبر في هذه المرحلة، وذلك لأسباب تنظيمية بحسب الموقع.

وكان الوزير السعودي قد أعلن عبر حسابه تويتر خبر رفع الحجب المزمع تطبيقه الأربعاء القادم 20 سبتمبر/أيلول.

بالتعاون مع شركائنا في قطاع الاتصالات لتفعيل قيمة #العميل_أولاً، وجّهنا برفع الحجب عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.

ولازلنا نطمح للمزيد. — عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) September 13, 2017

موضحاً في مجموعة تغريدات أنه سيتم التعاون بين هيئة الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات المختلفة على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية لإتاحة ورفع الحجب.

ستُشرف @CITC_SA على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات. — عبدالله عامر السواحه (@aalswaha) September 13, 2017

وما إن أعلن الوزير ذلك حتى دشن السعوديون وسماً باسم #رفع_حجب_المكالمات ، حيث يعتبر حجب هذه التطبيقات عبئاً مادياً على السعوديين والمقيمين، الأمر الذي يضطرهم للجوء إلى إجراء مكالمات عبر خطوطهم المدفوعة، ومن التطبيقات التي من المتوقع رفع الحظر عنها تلغرام وفايس تايم وتانغو وفيسبوك ماسنجر وسكايب.