إصدار: ar

يا فرحة ما تمّت.. الحجب لن يتمَّ رفعه عن أهم تطبيقي مكالماتٍ في السعودية!

تم النشر: تم التحديث:
SAUDI MOBILE
mkitina4 via Getty Images

لم تستمر فرحة السعوديين كثيراً بخبر رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الذي أعلنه وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواحة حتى بدأت تفاصيل الخبر بالانتشار، حيث تبيّن أنّه لن يشمل جميع التطبيقات.

أخبار 24 السعودي أشار إلى أنّه لن يتم رفع الحجب عن خدمة المكالمات عبر كل من تطبيق واتساب وفايبر في هذه المرحلة، وذلك لأسباب تنظيمية بحسب الموقع.

وكان الوزير السعودي قد أعلن عبر حسابه تويتر خبر رفع الحجب المزمع تطبيقه الأربعاء القادم 20 سبتمبر/أيلول.

موضحاً في مجموعة تغريدات أنه سيتم التعاون بين هيئة الاتصالات ومقدمي خدمات الاتصالات المختلفة على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية لإتاحة ورفع الحجب.

وما إن أعلن الوزير ذلك حتى دشن السعوديون وسماً باسم #رفع_حجب_المكالمات ، حيث يعتبر حجب هذه التطبيقات عبئاً مادياً على السعوديين والمقيمين، الأمر الذي يضطرهم للجوء إلى إجراء مكالمات عبر خطوطهم المدفوعة، ومن التطبيقات التي من المتوقع رفع الحظر عنها تلغرام وفايس تايم وتانغو وفيسبوك ماسنجر وسكايب.

 

التعليقات