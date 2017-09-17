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استدرج والدته بحجَّة الذهاب للمشفى ودهسَها بسيارته 3 مرات، فقتله أشقاؤه بسبب فعلته.. جريمةٌ بشعة في الرياض

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SAUDI HOSPITAL
صورة تعبيرية | Agencia Mexico

أقدم شاب سعودي قيل إنه يعاني من مرض نفسي الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، على قتل والدته دهساً بالسيارة، قبل أن يقتله أشقاؤه بعدما أبلغهم بما فعل.

وبحسب المعلومات الأولية التي نقلها موقع سبق السعودي وتداولها رواد الشبكات الاجتماعية فإن الشاب استدرج والدته بحجة موعد في مستشفى الأمل في مدينة الرياض لترافقة وقام بإنزالها ودهسها 3 مرات ومن ثم أرسل إحداثيات الموقع لأشقائه.

وبعدما أرسل الشاب الذي يبلغ من العمر 27 عاماً إحداثيات الموقع لإخوانه توجّهوا إليه واشتبكوا معه ما تسبّب في مقتله.

وتباشر الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض، بلاغاً عن جريمة قتل مروّعة وقعت صباح اليوم، خلف إحدى محطات الوقود على طريق رماح.

 

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