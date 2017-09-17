استدرج والدته بحجَّة الذهاب للمشفى ودهسَها بسيارته 3 مرات، فقتله أشقاؤه بسبب فعلته.. جريمةٌ بشعة في الرياض

أقدم شاب سعودي قيل إنه يعاني من مرض نفسي الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017، على قتل والدته دهساً بالسيارة، قبل أن يقتله أشقاؤه بعدما أبلغهم بما فعل.

وبحسب المعلومات الأولية التي نقلها موقع سبق السعودي وتداولها رواد الشبكات الاجتماعية فإن الشاب استدرج والدته بحجة موعد في مستشفى الأمل في مدينة الرياض لترافقة وقام بإنزالها ودهسها 3 مرات ومن ثم أرسل إحداثيات الموقع لأشقائه.

الابن استدرج والدته بحجة موعد في مستشفى الأمل لترافقة وقام بانزالها ودهسها 3 مرات ومن ثم ارسل احداثيات الموقع لأشقاءة . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 17, 2017

وبعدما أرسل الشاب الذي يبلغ من العمر 27 عاماً إحداثيات الموقع لإخوانه توجّهوا إليه واشتبكوا معه ما تسبّب في مقتله.

القاتل يبلغ من العمر 27 عاماً ، ومباشرة الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث . — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 17, 2017

عاجل ..

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أشقاء قاتل والدته يثأرون لوالدتهم ويقتلونه في موقع الجريمة .

.#شاب_يدهس_والدته

. pic.twitter.com/0FIl0fvcmS — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 17, 2017

وتباشر الجهات الأمنية بالعاصمة الرياض، بلاغاً عن جريمة قتل مروّعة وقعت صباح اليوم، خلف إحدى محطات الوقود على طريق رماح.