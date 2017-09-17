هدية الأحلام.. فندق يقدِّم لنزلائه كعكة دونات ضخمة تزن 5 كيلو.. هذه شروط الحصول عليها

عندما يتعلق الأمر بالحلوى ذات الأحجام العملاقة، فإنَّ هذه الدونات المحلاة التي تزن عشرة أرطالٍ (نحو 4.5 كيلوغرام) هي الأفضل حقاً.

ويقدم منتجع جي دبليو ماريوت ديزرت سبرينغس في مدينة بالم ديزرت بولاية كاليفورنيا الأميركية، هذه الدونات، إذ تُعد هذه المعجنات المذهلة جزءاً من باقة "عدم الإزعاج"، بحسب النسخة الأميركية من "هاف بوست".

ويحصل النزلاء الذين يدفعون 219 دولاراً مقابل هذه الباقة على إقامة لمدة ليلة بالفندق، ورصيد قيمته 50 دولاراً للاستمتاع بخدمات المنتجع. ولكن، الأمر الأكثر إثارة هو الحصول على دونات ضخمة وردية اللون تزن 10 أرطال وتوصيلها إلى باب غرفتك مباشرةً.

وتشير صحيفة NY Post الأميركية، إلى أنَّ الدونات في المتوسط تزن نحو 1.7 أوقية (48 غراماً تقريباً)؛ ويعني هذا أنَّ عاشق الكعك المحلى الحقيقي قد يضطر لتناول نحو 95 كعكة محلاة للحصول على كميةٍ مساوية من تلك التي يقدمها الفندق.









ويجب أن ينتبه الأشخاص الحريصون على تناول الوجبات السكرية الصغيرة إلى أنَّ القطعة من تلك الدونات ليست محلاة بشكل تقليدي؛ إذ ذكر موقع فودبيست أنَّ أجزاءها الداخلية مصنوعة من طبقات كعكة الفانيلا التاهيتية، والقشدة، وهلام التوت البري، ثم يُضاف إليها عجينة سكرية، قبل أن تُغطَّى بطبقة وردية مُثلجة وكمية كبيرة من سكر الزينة المنثور.

وتُقدم الدونات الضخمة بواسطة أفراد خدمات الغرف إلى جانب مجموعةٍ من أكواب مخفوق الحليب، في حال كانت 10 أرطالٍ من السكر غير كافية.

باقة "عدم الإزعاج" بالمنتجع صالحة حتى 30 أبريل/نيسان القادم، ولكن هذه الخدمة متاحة لعدد محدود من الغرف فقط. بالإضافة إلى ذلك، تحقق قبل أن تحجز غرفةً لأنَّه في بعض الأيام تكون أرقام الغرف التي ستحظى بالخدمة مجهولة، وعدم معرفة أيٍ منها سيحصل على الدونات قد يتسبب في غضب عشاق الكعك المُحلى المتلهفين.