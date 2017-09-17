ذهب ليكتشف موقع تصوير مسلسل فقتل بالرصاص.. وفاة مدير بشركة "نتفلكس"

قُتل مدير موقع يعمل في مسلسل "Narcos" التابع لشركة "نتفليكس" في أثناء بحثه عن مواقع للتصوير بعد انتقال فريق عمل المسلسل من كولومبيا إلى المكسيك لتصوير الموسم الرابع.

وعمل كارلوس مونوز بورتال، 37 عاماً، لسنواتٍ عديدة في استكشاف مواقع التصوير في المكسيك للعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الأميركية، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2017.

وأكدت نتفليكس الخبر، وقالت في تصريحٍ لها: "نعلم بوفاة مدير الموقع المحترم مونوز بورتال، ونقدم تعازينا لعائلته. مازالت الحقائق غير معلومة بينما تواصل السلطات تحقيقها في ما حدث".

وتدور أحداث مسلسل "Narcos" حول صعود وسقوط رئيس عصابة المخدرات الكولومبي بابلو إسكوبار. وسيركز الموسم الرابع على كارتل خواريز لتجارة المخدرات في المكسيك.

عمل مونوز في أكثر من فيلم، من بينها "Man On Fire"، و"Apocalipto" من إخراج الممثل والمخرج ميل غيبسون، والجزء الرابع من السلسلة الشهيرة "Fast And Furious".

وهناك مخاوف في صناعة الأفلام والمسلسلات في المكسيك من نقل تصوير المسلسلات والأفلام إلى دولةٍ أخرى بعد مقتل مونوز.

وقال أحد أصدقاء مونوز للصيحفة البريطانية إنَّه قاد سيارته إلى الموقع يوم الإثنين الماضي، 11 أغسطس/آب، لالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية لشبكة نتفليكس. لاتزال ملابسات الحادث غير معلومة، ولكن عُثِرَ على جثة مونوز في سيارته الخاصة بعد ساعاتٍ من مقتله، بعد أن أُطلِقتَ عليه عدة رصاصات.

وعُثر على السيارة في طريقٍ ترابي لا يحمل اسماً في منطقة سان بارتولو أكتوبان التابعة لبلدية تيماسكالابا. يقع الموقع في شمال شرق ولاية مكسيكو، بالقرب من حدودها مع مقاطعة هيدالغو.

وتعتبر مكسيكو هي أكبر ولاية مكسيكية من حيث عدد السكان، وعدد جرائم القتل أيضاً. ففي يوليو/تموز الماضي، قُتل 182 شخصاً، بمعدل 12.2 لكل 100 ألف شخص.



وقال متحدثٌ رسمي باسم النائب العام لولاية مكسيكو إنَّه نظراً لبعد الموقع "ليست لدينا شهود".

وقال صديق مونوز، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إنَّ رؤية سكان المنطقة لشخصٍ غير مألوف يحمل كاميرا ربما كانت شيئاً مرعباً بالنسبة لهم، وذلك نظراً لانعدام الأمن في المنطقة. وأضاف لصحيفة "إل بايس" الإسبانية إنَّهم "ربما اعتقدوا أنَّه يجمع المعلومات، وبدأوا يتتبعونه بإحدى سياراتهم".

وقال متحدثٌ باسم الشرطة: "لا نعلم إن كان الجاني من هيدالغو وتبعه من هناك، أم كان في ولاية مكسيكو وحاول الهرب باتجاه هيدالغو".