ذهبت للاحتفال بولادة شقيقتها فجاءها المخاض ووضعت طفلها في الغرفة المجاورة!.. توأمتان تتزوجان رجلين يحملان نفس الاسم وتلدان في نفس اليوم

ليس غريباً أن يكون للشخص توأمة ولدت معه في نفس الوقت، ولكن عندما تكونان توأمين وتتزوجان من رجلين يحملان نفس الاسم وكذلك تضع كل واحدة منهما طفلها في نفس اليوم، يصبح هنا الأمر غريباً، فهذا ما حدث مع توأمتين في ولاية ماساتشوستس الأميركية.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017، إن راشيل ماكجوتش وأختها بيكي بيستون، البالغتين من العمر 34 عاماً وضعتا طفليهما في جناحين متجاورين، وإلى جوار كل منهما شريك حياتها الذي يدعى "ويليام".

وأضافت الصحيفة البريطانية عندما سافرت بيكي إلى العيادة أولاً مع زوجها ويليام لزيارة شقيقتها راشيل التي كانت تضع طفلها، وضعت هي الأخرى طفلها أيضاً، في نفس المستشفى ولكن في غرفة مجاورة، وتمكنت من الاحتفال بولادة شقيقتها.

وكتبت راشيل على فيسبوك عن الولادة التي كانت في 15 أغسطس/آب إن "بيكي وطاقم المشفى بدأوا بضرب الجدار الذي يفصل غرفتينا عندما سمعوا أن ويليام الصغير قد وُلِد".

وفي ظهيرة اليوم نفسه ذهبت راشيل لزيارة أختها التوأمة بيكي بعدما تعثرت ولادتها.

وقالت راشيل إن "بيكي كانت ولادتها متعثرة، فقد كان الطفل في وضع خاطئ" وأضافت "لقد عرفنا أنها في حاجة لبعض الدعاء".

وأضافت أن بيكي وضعت طفلها آندي بعد ساعات، بحلول السابعة مساءً، وكتبت راشيل أن الرضيعين وُلِدا في أقل من يوم واحد "إذ يفصل بين مولدهما 20 ساعة فقط".

ولكن راشيل قالت إنها لم تكن مندهشة من تزامن ولادتها مع أختها بيكي، وقالت لصحيفة ديلي نيوز "نحن دائماً مقرّبتان جداً، وخُضنا الحياة كلها نفعل كل شيء معاً"، بحسب الإندبندنت.

وأضافت على فيسبوك قائلة "هناك الكثير من الأشياء الرائعة بشأن أن تكون توأمين، ولكن ما حدث يأتي في المقدّمة!".

وتابعت قائلة "شكراً جزيلاً لأفراد عائلاتنا الذين دعمونا جميعاً ولجميع القابلات والممرضات وفريق العمل بمستشفى مت أوبورن، الذين فهموا الرابط بين التوأمين وجعلوا كل ذلك ممكناً".