استجابة لهيئة الترفيه.. السعودية تسمح للمرة الأولى بحضور السيدات حفلاً فنياً.. ومغردون: إحنا في آخر الزمان

أعلنت هيئة الرياضة الحكومية في السعودية السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017 السماح للعائلات بدخول ستاد الملك فهد في العاصمة الرياض للمشاركة في احتفال فني سيقام بمناسبة العيد الوطني للسعودية وذلك استجابة لطلب من هيئة الترفيه.

وكانت هيئة الترفيه الحكومية قد توجهت السبت بتساؤل إلى هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إمكانية حضور العائلات فعالية اليوم الوطني التي ستنظمها هيئة الترفيه، وهي بعنوان «ملحمة وطن».

حبايبنا @gsaksa بنحتفل بيوم الوطن في فعالية #ملحمة_وطن يوم السبت والأحد٢٣ و ٢٤ سبتمبر في استاد الملك فهد ..

ممكن العوائل تحضر الفعالية؟ — هيئة الترفيه (@GEA_SA) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت هيئة الترفيه، عبر حسابها، موجهة حديثها إلى هئية الرياضة «أحبابنا.. نحتفل بيوم الوطن في فعالية (#ملحمة_وطن) يومي السبت والأحد الـ23 والـ24 أيلول (سبتمبر) في استاد الملك فهد.. أيمكن للعوائل حضور الفعالية؟».

وجاء الرد فوراً من «هيئة الرياضة، لتقول: «الله يحييهم.. درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب، لنحتفل كلنا بيوم الوطن»، لتعود «هيئة الترفيه» وتؤكد: «شكراً لكم يا أحبابنا، أجل، على موعدنا السبت والأحد القادمين، بعد صلاة العشاء للعوائل والشباب، والدخول مجاني».

الله يحييهم

درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب

لنحتفل كلنا بيوم الوطن@gea_sa — هيئة الرياضة (@gsaksa) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

والاحتفال باليوم الوطني والاختلاط بين الجنسين، من القضايا الخلافية في السعودية، وتتسبب هيئة الترفيه منذ إنشائها العام الماضي في إثارة الجدل من حين لآخر.

مشاركة العائلات في الحفل الفني الذي سينظم في الاستاد تسبب في إثارة ردود أفعال متباينة لدى السعوديين عبر هاشتاغ تم إطلاقه تحت عنوان #دخول_العوايل_لاستاد_الملك إذ رحب البعض بها فيما اعتبرها آخرون توجه نحو مزيد من التملص من هوية السعودية وعاداتها وتقاليدها المستقرة منذ زمن.

بغض النظر عن مناسبة #اليوم_الوطني#هيئة_الترفيه بتودي المجتمع لفييين ؟خافوا الله يـ ناس

الهيئة بتشجع على الاختلاط

الله يكفينا شر قراراتكم😡 — ₸∞₣∊∊ ll ـيه〰K〰ملـ (@awatifgmail) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

فيما انتقد آخرون أن يتم التواصل بين الهيئات الرسمية عبر تويتر معللين ذلك بأن التواصل الرسمي له قنواته.

المعروف أن الطلبات بين الجهات الرسمية: تخضع للنظام بالخطابات الرسمية لا بالتغريدات!

فما القصد بهذا الطلب علانية يا #هيئة_الترفيه ؟ pic.twitter.com/VmHVx3X99P — بدر بن علي العتيبي (@badralialotibi1) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

لأول مره هيئة الرياضة بطلب من هيئة الترفيه تسمح للنساء بدخول درة الملاعب لحضور الفعاليات في العيد الوطني #دخول_العوايل_لاستاد_الملك — naif saudi (@naifsaudi4) ١٧ سبتمبر، ٢٠١٧

جهد ممتاز من هيئة الترفيه. اول مرة في المملكة #دخول_العوايل_لاستاد_الملك وايضاً حركة جميلة بظهور صورة الملك وولي العهد بجانب الهاشتاقات — خالد المطرفي (@Almatrafi) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

حنا في آخرالزمان والقابض على دينه كالقابض على الجمر

اللهم ابعدعنا الفتنة ولاتجعلنا منها

اللهم اجعلنا من الصالحين#دخول_العوايل_لاستاد_الملك — آمة الله الهذلي (@Alhothly_) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

هذا ليس لأجل الاحتفال باليوم الوطني هذه تهيئه لما سيحدث في السنوات المقبلة كل شيء مخطط ومدروس. حسبي الله وكفى #دخول_العوايل_لاستاد_الملك — يوسف (@yoos0f) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

#دخول_العوايل_لاستاد_الملك إذا كان ديننا يفضل صلاة المراءة في بيتها من باب الستر واتقاء الفتنه فكيف يسمح لها بدخول الملاعب الرياضية — أبو صقر الحارثي (@Un9ASxrMOD4KdAD) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧