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استجابة لهيئة الترفيه.. السعودية تسمح للمرة الأولى بحضور السيدات حفلاً فنياً.. ومغردون: إحنا في آخر الزمان

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أعلنت هيئة الرياضة الحكومية في السعودية السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017 السماح للعائلات بدخول ستاد الملك فهد في العاصمة الرياض للمشاركة في احتفال فني سيقام بمناسبة العيد الوطني للسعودية وذلك استجابة لطلب من هيئة الترفيه.

وكانت هيئة الترفيه الحكومية قد توجهت السبت بتساؤل إلى هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن إمكانية حضور العائلات فعالية اليوم الوطني التي ستنظمها هيئة الترفيه، وهي بعنوان «ملحمة وطن».

وقالت هيئة الترفيه، عبر حسابها، موجهة حديثها إلى هئية الرياضة «أحبابنا.. نحتفل بيوم الوطن في فعالية (#ملحمة_وطن) يومي السبت والأحد الـ23 والـ24 أيلول (سبتمبر) في استاد الملك فهد.. أيمكن للعوائل حضور الفعالية؟».

وجاء الرد فوراً من «هيئة الرياضة، لتقول: «الله يحييهم.. درة الملاعب جاهز للعوائل والشباب، لنحتفل كلنا بيوم الوطن»، لتعود «هيئة الترفيه» وتؤكد: «شكراً لكم يا أحبابنا، أجل، على موعدنا السبت والأحد القادمين، بعد صلاة العشاء للعوائل والشباب، والدخول مجاني».

والاحتفال باليوم الوطني والاختلاط بين الجنسين، من القضايا الخلافية في السعودية، وتتسبب هيئة الترفيه منذ إنشائها العام الماضي في إثارة الجدل من حين لآخر.

مشاركة العائلات في الحفل الفني الذي سينظم في الاستاد تسبب في إثارة ردود أفعال متباينة لدى السعوديين عبر هاشتاغ تم إطلاقه تحت عنوان #دخول_العوايل_لاستاد_الملك إذ رحب البعض بها فيما اعتبرها آخرون توجه نحو مزيد من التملص من هوية السعودية وعاداتها وتقاليدها المستقرة منذ زمن.

فيما انتقد آخرون أن يتم التواصل بين الهيئات الرسمية عبر تويتر معللين ذلك بأن التواصل الرسمي له قنواته.

 

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