بعد تحية العلم الإجبارية.. فقرة رقص في حضور وزير التعليم العالي

تداولت حسابات، عبر الشبكات الاجتماعية، مقطع فيديو لفقرة رقص لمجموعة من الفتيات، وذلك ضمن فقرات طابور تحية العلم بجامعة القاهرة، وبحضور وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة.

جاءت التعليقات الساخرة حول فقرة "اللياقة"، بحسب ما ذكر بالفيديو، واستهجن البعض أن يتضمن الطابور الذي يزعم تنمية الوطنية لدى الطلاب مثل هذه الفقرة التي لا تتناسب مع الحرم الجامعي، بينما سخر البعض من ركاكة الفقرة.









































فقرة الطابور وتحية العلم الإجبارية التي أقدم عليها المسؤولون بجامعة القاهرة، يوم الخميس 14 سبتمبر/ أيلول 2017، بهدف زيادة الانتماء لدى الطلاب وحرصاً على إبعادهم عن أنشطة الجماعات المتطرفة والمحظورة بحسب ما أعلنه خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

#تحية_العلم

عميدالكليةنزل من بيتهم من غيرماينشف وشه بينشفه بالعلم

أه ياكوهين يامسهوك أنت

ياعم تحياتحياتحيا بس غوروفى داهية وسبوها وهى تحيا pic.twitter.com/1HxLqpfpXb — فـــــــؤاده (@_zahraa123ana) September 16, 2017