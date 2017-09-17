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" أحد أعظم أنهار العالم يبدو في غاية الروعة".. صورة مذهلة لمصر التقطها رائدٌ روسي من الفضاء (صور)

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نشر رائد الفضاء الروسي سيرغي ريازانسكي صورة مذهلة لمصر وسط أضواء الليل من محطة الفضاء الدولية.

وكتب ريازانسكي تعليقاً عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه: "وادي نهر النيل يحتضن الكثير من المدن، ففي الليل، على أضوائها، يبدو أحد أعظم الأنهار في العالم (6500) في غاية الروعة".

وعلى حسابه على فيسبوك تفاعل متابعو رائد الفضاء الروسي الذين كان من بينهم عرب كثر أعربوا عن إعجابهم بما نشره عن مصر.

وسبق لرائد الفضاء الروسي أن نشر صورة من محطة الفضاء الدولية لأهرامات الجيزة في أغسطس/آب 2017.

 

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