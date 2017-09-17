بالفيديو.. هكذا رد رفعت الأسد على شائعة وفاته

بعد انتشار خبر وفاته، رد رفعت الأسد، عم بشار الأسد رئيس النظام السوري، ونائب رئيس الجمهورية السابق، على الشائعات التي تحدثت عن رحيله قائلاً: "هؤلاء زعران وعديمو الأخلاق"

ورد رفعت الأسد على شائعة الوفاة، بظهوره حاملاً جريدة "الحياة اللندنية"، بعدد يوم السبت 16 أيلول/ سبتمبر، أي بعد يوم من وفاته، بحسب الخبر المكذوب.



ونشر نجل رفعت الأسد "سوار"، مقطع فيديو السبت 16 سبتمبر/أيلول 2017، ينفي فيه الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده.



ورفع سوار، خلال الفيديو، هاتفاً آخر ظهر عليه والده رفعت الأسد، متحدثاً عن الشائعات المنفية.



واتهم رفعت الأسد من أسماهم "الزعران" و"عديمي الأخلاق" بالوقوف خلف الشائعات.

وعلق "سوار الأسد" على فيديو نفي والده، قائلاً إن الفيديو سيفرح محبيه، ويغيظ خصومه.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية نشرت، السبت، تقريراً عن بدء الادعاء العام البريطاني إجراءات لتجميد أصول، تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية، تعود لرفعت الأسد.