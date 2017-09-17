احذري أن يصبح لطيفاً! 9 علامات تخبرك عن "خيانة" متوقَّعة من شريكك

تتباهى النساء غالباً بقوة حدسهن، ولكن في بعض الأحيان يعجزن عن قراءة بعض الإشارات الخفية التي تحلل تصرفات زوجها "الخائن"، فتكتشف الأمر بعد فوات الأوان.

تشير بعض تصرفات الرجل إلى رغبته الشديدة في الانفصال، وحتى لا تفاجأ المرأة بقرار حزم الرجل حقيبته والرحيل دون سابق إنذار، قدمت الأخصائية النفسية الروسية، الدكتورة أنيتا أورلوفا بعض الإشارات التي تمكّن المرأة من اكتشاف رغبة زوجها في إنهاء العلاقة.

ونشرت صحيفة Argymenti et Fakti الروسية ملخص خبرة أورلوفا في تقرير مطول عن التغييرات في سلوك الرجل، نختصر فيما يلي أبرز ما جاء فيه:

1- تغيُّر لغة الخطاب

إذا كنت معتادة أن يخبرك زوجك بصفة تلقائية عن حياته الخاصة وعلاقته مع أصدقائه وخططه المستقبلية وأحلامه المهنية، ومن ثم تختفي هذه المحادثات تدريجياً- فذلك دليل على رغبته في الانفصال.

كما يختفي اهتمام الرجل بحياتك الخاصة، ولا يعير اهتماماً للأمور التي تستهويك أو إنجازاتك، ومحيط عملك أو كيف تقضين أوقات فراغك.

2- تجنُّب الحديث عن المشاعر

ترينه يتجنَّب الخوض في أية حوارات عاطفية، في حين أنه غالباً ما يكتشف بوضوحٍ خطتك الخاصة لتحويل سياق الحوار إلى مجرى عاطفي، ويتهرب من هذه الأحاديث ويغير سياق الحوار، كأن يخوض في أي موضوع آخر لا علاقة له بالمشاعر.

3- لطيف على غير العادة









إذا أصبح لطيفاً جداً وهادئاً على غير العادة، أو يعتمد عبارات وأسماء مستعارة لطيفة في أثناء الحديث معك، وفي بعض الأحيان يصبح أسلوب الرجل رسمياً.

4- تدمير صورة المرأة

في بعض الأحيان، قد يميل الكثير من الرجال إلى تدمير صورة المرأة؛ لأنها الطريقة الأنسب والأسهل لكيلا يشعر بالذنب أو الندم بعد الانفصال عنها.

5- يستخدم "أنا" بدل "نحن"

يعمد الرجل إلى تغييب أي كلمات تشير إلى استقرار العلاقة، في حين أنه سيحرص على عدم ذكر أي خطط مستقبلية مشتركة. ويستعيض عبارة "نحن" بـ"أنت" "وأنا".

6- يتحدث عن نساء أخريات

تبدأ أسماء نساء أخريات بالظهور، على غرار زميلاته في العمل، أو الفتيات اللاتي يشاركنه تمارين اللياقة البدنية أو حتى علاقاته العاطفية السابقة.

7- يتجنب الحديث عن المستقبل

في حال بادرت بطرح أي سؤال يخص مستقبلكما المشترك، فستشعرين كما لو أن أنفاسه تجمدت. إثر ذلك، سيستنشق الهواء بعمق وكأنه يوافق ضمنياً على طلبك، أو سيعمد إلى الإجابة بطريقة جافة ثم يغير الموضوع بسرعة.

8- يراكِ تافهة









إذا كان في السابق يعتبرك حساسة ورقيقة الطباع ويشعر بأنه ملزَم بحمايتك من العالم بأسره، فستتغير نظرته إلى صفاتك تلك وسيعتبرها تافهة للغاية. علاوة على ذلك، وفي كل مرة تختلفين معه، ستكون ردود فعله قاسية وعنيفة.

9- مستاء

عندما يريد الرجل الانفصال عنك فغالباً ما يميل إلى استخدام عبارات تدل على استيائه من قبيل: "أنا لا أفهم كيف لا يمكنك حتى التواصل مع أمك!"... ولهذا السلوك عدة مبررات.

في المقام الأول، يرغب الرجل في تعميق الهوة بينك وبين من حولك على غرار أمك وأصدقائك القدامى، وزملائك وحتى أطفالك.

علاوة على ذلك، يسعى الرجل إلى تسليط الضوء على عيوبك وأخطائك، وذلك جزء من محاولاته الرامية إلى تشويه صورتك عن طريق مقارنتك بأشخاص آخرين؛ وذلك حتى تفقدي احترامك لنفسك.

ما هي ملامح تغير سلوك الرجال؟









1- أثناء وجودكما في المكان نفسه، يسعى الرجل إلى الانتقال إلى مكان آخر، كما يميل إلى الصمت ويفضل الاهتمام بشؤونه الخاصة بدلاً من التواصل معك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامات تؤكد فتور مشاعره تجاهك.

2- في معظم العلاقات، يكون الرجل هو المبادر دائماً. فعلى سبيل المثال، يتصل بك عدة مرات خلال اليوم. في المقابل، وفجأة يتقلص عدد مكالماته الهاتفية في حين يكتفي بكتابة رسالة تافهة من قبيل "كيف حالك؟".

3- من الأمور المثيرة للشكوك، انقطاع التواصل بينك وبين شريكك. وقد يحرص الرجل على أن يكون هاتفه برفقته باستمرار؛ وذلك حتى لا تطلع زوجته على أسراره.

4- يصبح الرجل غير مبالٍ بدموع شريكته، وفي حال عانقها فذلك مجرد شفقة لا غير. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يستمر في مراقبة ساعته أو هاتفه الجوال طيلة الوقت؛ ليتعلل فيما بعد بمزاجك السيئ وينصرف.

5- عندما تكونين برفقته في مكان جميل، وتودين التقاط سيلفي معه، سيطلب منك أخذ صورة فردية له. وعلى الفور ينشرها على الشبكات الاجتماعية؛ ليجذب انتباه نساء أخريات.

6- قد يتجنب الاتصال بوالديك، رغم حرصه على ذلك في السابق.

7- قد تكون المشاكل المادية أحياناً إحدى العلامات التي تدل على تغير الرجل تجاه المرأة. فيصبح الرجل أكثر بخلاً، وقد يميل أكثر إلى الاستماع لنصائح أمه التي تحثه على الادخار.

8- تصبح طلباتك دائماً غير معقولة وغير هامة، في حين أن كلامك يصبح غير لطيف وحادّاً للغاية.



9- يصبح أكثر تشبثاً بقراراته، ويتغير موقفه من الأمور بحيث لا تخدم علاقتكما.

10- يخرج أكثر من ذي قبل؛ إذ يكون له حياةٌ اجتماعية أخرى، يُقصيكِ منها كثيراً.

11- يهتم بمظهره أكثر من اللازم دون أي سبب واضح، فقد يقرر أن يمارس الرياضة بانتظام، وأن يُجدِّد خزانة ملابسه، كما أنه غالباً ما يذهب عند مصفف الشعر؛، لذا عندما تجدين كل هذا الاهتمام الزائد على الحد والمختلف عن ذي قبل فعليك أن تأخذي حذرك.

12- ظهور شخص آخر في الصور، وتجدينه يتحدث كثيراً عن شخصٍ جديد تعرّف إليه، فهذا يعني أن باله منشغلٌ به كثيراً.

13- يتأخر في العمل.. ولا يشتكي، رغم أنه كان يكره أن يدخل إلى البيت في وقت متأخر، وأنه يمضي وقتاً كثيراً في العمل، ولكن منذ فترة أصبح لا يشتكي؛ بل أيضاً يبدو أنه يجب أن يعمل ساعات إضافية.

من يخُن مرةً يخُن دائماً









وعامةً، احذري إذا كان لشريكك تاريخ في خيانة نساء قلبك، فعبارة "من يخُن مرة يخُن دائماً" صحيحة، فقد نشرت صحيفة The Independent البريطانية دراسة جديدة، في مجلة "أرشيف السلوك الجنسي"، تتبعت علاقاتٍ رومانسية مختلطة الجنس، (أي بين رجل وامرأة)، لـ484 مشاركاً.

وطلب الباحثون من المشاركين في الدراسة تقريراً عن علاقاتهم الجنسية مع أشخاص آخرين بخلاف شركاء حياتهم، وأيضاً ما إذا كانوا قد شكوا في تعرضهم للخيانة من شركائهم في كل علاقة رومانسية دخلوا فيها.



وأظهرت الدراسة أنَّ الأشخاص الذين يخونون في علاقتهم الأولى كانت احتمالية عودتهم للخيانة في علاقاتهم المستقبلية أكثر بمعدل 3 مرات مقارنةً بمن بقوا مخلصين.



وأولئك الذين علموا بتعرضهم للخيانة من شركائهم السابقين كان من المرجح أن يتعرَّضوا للخيانة بمعدل مرتين من قبل شركائهم اللاحقين أيضاً.