الكويت تطالب سفير كوريا الشمالية بمغادرة أراضيها.. وتقرر خفض عدد الدبلوماسيين إلى 4 فقط

طالبت الكويت، السبت 16 سبتمبر/أيلول، سفير كوريا الشمالية بمغادرة أراضيها، حسب ما أكدته مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الكويتية.

وأوضحت المصادر أن الكويت أبلغت سفارة كوريا الشمالية بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي معها إلى القائم بالأعمال وتقليص عدد الدبلوماسيين فيها.

وأضافت أنه جرى إبلاغ سفارة كوريا الشمالية في الكويت بأن "عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون فيها 4 فقط بمن فيهم القائم بالأعمال".

#عاجل.. الكويت تدعو سفير كوريا الشمالية لمغادرة أراضيها https://t.co/iM0jAlWuHu — خديجة بن قنة (@Benguennak) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن سفير كوريا الشمالية في الكويت سو تشانغ سيك سيغادر البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، برفقة باقي الدبلوماسيين.

وبيّنت المصادر أن هذه الخطوة تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2321 الذي اعتمد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رداً على إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية الخامسة (9 سبتمبر/أيلول 2016).

ولم يصدر تأكيد رسمي كويتي لتلك الخطوة حتى الساعة 18:10 ت.غ، لكن حال تأكيدها ستكون الكويت ثالث دولة تطرد سفير كوريا الشمالية بعد المكسيك وبيرو.

كانت الكويت توقفت عن إصدار تأشيرات لمواطني كوريا الشمالية، فيما سيطلب، حسب المصادر الدبلوماسية المذكورة، من المتواجدين على الأراضي الكويتية مغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تصاريحهم.

وتشير أرقام غير رسمية إلى أن نحو 6 آلاف كوري شمالي يعملون حاليًا في الكويت.