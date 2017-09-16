وصول أول سفينة صينية لافتتاح الخط الملاحي الجديد بين ميناءي حمد وشنغهاي

تصل إلى ميناء حمد، ظهر السبت 16 سبتمبر/أيلول، سفينة YangMing، لتدشن الخط الملاحي الجديد بين الدوحة وميناء شنغهاي الصيني.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تدشين مجموعة من الخطوط الملاحية الجديدة مع كل من: عمان، الكويت، تركيا، باكستان، والهند، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة في أعقاب الحصار الذي فرضته 3 بلدان خليجية على دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

ويستحوذ ميناء حمد الآن على 27% من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، على أن تصل هذه النسبة لنحو 35% خلال العام المقبل، بحسب جريدة العرب القطرية.

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ويربط الميناء دولة قطر مع 130 دولة حول العالم، بقدرة استيعابية تصل إلى 180 ألف حاوية في العام الواحد.

ويعزز الميناء من مكانة دولة قطر، كلاعب اقتصادي أساسي في المنطقة والعالم، فضلاً عن دوره في إثراء الجهود الرامية لتطوير الصناعات الوطنية غير النفطية القابلة للتصدير.