الداعية السعودي سلمان العودة يدخل في إضراب عن الطعام بمحبسه

كشف المغرّد الشهير على موقع تويتر "مجتهد" أن الدّاعية سلمان العودة يُمنع عنه الاتصال تماماً في محبسه، وأنّه بدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام حتى يُطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال.

الشيخ سلمان يـُـمنع عنه الاتصال تماما ويبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في معتقله حتى يطلق سراحه أو يعامل بمبررات شرعية للاعتقال — مجتهد (@mujtahidd) ١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن حملة اعتقالات بدأتها الأجهزة الأمنية السعودية، السبت الماضي، واستهدفت في المقام الأول قبل أن تتوسع الداعية سلمان العودة إثر كتابته تغريدةً دعا فيها الله أن يؤلّف بين قلوب حكام المسلمين، بعد الاتصال الذي تم بوساطة أميركية بين أمير قطر وولي العهد السعودي.

وتشن السلطات السعودية حملة اعتقالات واسعة، شملت أساتذة الجامعات، ومثقفين، وكتاباً، واقتصاديين، ودعاة، ومحامين، وشعراء، وإعلاميين. فيما لم تعلن السعودية عن عدد المعتقلين ولا التهم الموجهة لهم.