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الرئيس الأميركي يستعين بطفل يبلغ 11 عاماً للعمل في البيت الأبيض.. بعث الشهر الماضي برسالة يطلب وظيفة

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FRANK TRUMP
U.S. President Donald Trump welcomes 11-years-old Frank Giaccio as he cuts the Rose Garden grass at the White House in Washington, U.S., September 15, 2017. Frank, who wrote a letter to Trump offering to mow the White House lawn, was invited to work for a day at the White House along the National Park Service staff. REUTERS/Carlos Barria | Carlos Barria / Reuters

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلم الفتى الصغير فرانك جياشيو البالغ من العمر 11 عاماً، بالعمل في البيت الأبيض، حيث كتب القاصر رسالة الى ترامب قال فيها إنه يحب جز العشب في الحدائق، وبهذا الشكل يحصل على بعض المال عن طريق مساعدة الجيران في هذا المجال في مسقط رأسه بمدينة فولس تشيرتش في فيرجينيا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وطلب الفتى من الرئيس الأميركي السماح له بقصّ العشب في حديقة البيت الأبيض، ولم يمانع ترامب بل وقف شخصياً يراقب فرانك وهو يعمل بجد ومثابرة خلال قيادته لعربة جزّ العشب.

بعد ذلك، ووفق صحيفة تايم الأميركية دعا ترامب الصبي إلى المكتب البيضاوي ورافقه في جولة بالبيت الأبيض، ثم نشر ترامب الصور على تويتر وأرفق ذلك برسالة شكر.

من جانبه أرسل فرانك فاتورة الحساب للرئيس ترامب وكانت 8 دولارات، وهو عادة ما يتلقاه مقابل عمله هذا.

 

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