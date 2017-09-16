الرئيس الأميركي يستعين بطفل يبلغ 11 عاماً للعمل في البيت الأبيض.. بعث الشهر الماضي برسالة يطلب وظيفة

حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حلم الفتى الصغير فرانك جياشيو البالغ من العمر 11 عاماً، بالعمل في البيت الأبيض، حيث كتب القاصر رسالة الى ترامب قال فيها إنه يحب جز العشب في الحدائق، وبهذا الشكل يحصل على بعض المال عن طريق مساعدة الجيران في هذا المجال في مسقط رأسه بمدينة فولس تشيرتش في فيرجينيا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وطلب الفتى من الرئيس الأميركي السماح له بقصّ العشب في حديقة البيت الأبيض، ولم يمانع ترامب بل وقف شخصياً يراقب فرانك وهو يعمل بجد ومثابرة خلال قيادته لعربة جزّ العشب.

بعد ذلك، ووفق صحيفة تايم الأميركية دعا ترامب الصبي إلى المكتب البيضاوي ورافقه في جولة بالبيت الأبيض، ثم نشر ترامب الصور على تويتر وأرفق ذلك برسالة شكر.

Frank “FX” Giaccio-

On behalf of @FLOTUS Melania & myself, THANK YOU for doing a GREAT job this morning! @NatlParkService gives you an A+! pic.twitter.com/135DxuapUI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

من جانبه أرسل فرانك فاتورة الحساب للرئيس ترامب وكانت 8 دولارات، وهو عادة ما يتلقاه مقابل عمله هذا.