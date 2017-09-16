حسين الجسمي يحيي حفلاً بالمملكة في اليوم الوطني السعودي.. وآخرَ في مصر في "6 أكتوبر"

يحيي المغني الإماراتي حسين الجسمي حفلين غنائيين، ضمن الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية، وانتصارات 6 أكتوبر/تشرين الأول في مصر.

ومن المقرر أن يقدم الجسمي حفلاً، مساء الـ23 من سبتمبر/أيلول الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يضم الحفل 11 نغماً غنائياً خليجياً آخر، منهم عبادي الجوهر، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبد المجيد عبد الله، وماجد المهندس.

وسيقدم الجسمي مجموعة من أغانيه الشهيرة، مع عدد من الأغاني الوطنية، في صالة ملعب استاد "الجوهرة" في جدة، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الـ87 لليوم الوطني السعودي.

إذ أعلن عن ذلك في منشورٍ كتبه على حسابه على تويتر، ورد فيه: "نقف بشموخ واعتزاز أنا وإخواني الفنانين في #جدة لنعبِّر بصوتٍ واحد وبمنتهى الحب والفخر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧ #خلها-بالأخضر".



نقف بشموخ واعتزاز أنا واخواني الفنانين في #جدة

لنعبّر بصوت واحد وبمنتهى الحب والفخر باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ٨٧ #خلها_بالأخضر pic.twitter.com/tJO2gTHAub — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) September 15, 2017

وعلى صعيدٍ آخر، يشارك الجسمي في حفل غنائي آخر بمصر، مساء الـ6 من أكتوبر/تشرين الأول، في ذكرى احتفالات مصر بـ"نصر أكتوبر"، وذلك في السهرة الافتتاحية التي ستُقام في فندق "الماسة" بالقاهرة.

ويشاركه في الحفل الأول الذي يقام بالفندق منذ افتتاحه عدد من النجوم المصريين والعرب.

وعلى صعيدٍ آخر، يواصل الجسمي تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، المنتظر طرحه قريباً، بعد آخر أعماله، وهي أغنية "بعد إذن الغياب"، التي حققت أكثر من 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.







