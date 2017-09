التوقيت والمرشحون وعلاقة ترامب به.. كل ما يجب أن تعرفه عن حفل توزيع جوائز الإيمي 2017

عدَّلت الأكاديمية، السنة الماضية، طريقة التصويت وعدّ الأصوات؛ إذ تحوَّلت من نظام التصنيف والنقاط إلى السماح للناخبين باختيار ترشيحاتهم المفضلة، وهو ما يجعل عملية الاختيار أكثر حدة ووضوحاً، وهو ما قد يؤثر على الفائزين السابقين الذين تمكنوا من جمع عدد كافٍ من أصوات المركز الثاني، التي مكنتهم من الفوز، وفقاً لتقرير موقع CBS news.

في سنة 2017 الجارية، كونوا مستعدين لحفل جوائز الإيمي، الذي يَعِد بأن يكون ذا طابع سياسي خاص.

فقد فتح مُقدِّم حفل هذا العام ستيفن كولبير النار في برنامجه The Late Show with Stephen Colbert، بهجومه المحموم على دونالد ترامب، وعلى الأرجح سيستخدم كولبير مسرح حفل جوائز الإيمي ليواصل هجومه على الرئيس، بحسب تقرير لمجلة Time الأميركية.

وإذا ما فاز أليك بالدوين بإحدى الجوائز عن تجسيده شخصية ترامب في برنامج Saturday Night Live، أو فازت إليزابيث موس بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل The Handmaid’s Tale النسوي الديستوبي (نسبةً للديستوبيا، أي أدب العالم الفاسد) فتوقعوا أن يكون خطاباهما مبنيين على موضوعات الأدوار التي قاما بها.

أما بالنسبة للمراهنين هناك، فيَعِد حفل توزيع جوائز الإيمي بأنَّه سيكون أكثر إثارة هذا العام عن العام السابق. ويحب حفل توزيع الجوائز في كثيرٍ من الأحيان تكريم المسلسلات القديمة المُفضَّلة.

لكنَّ عدداً من العروض الجديدة الواعدة مثل: Atlanta، وThis Is Us، وThe Handmaid’s Tale، وStranger Things، وWestworld - قد تكون لديها فرصة جيدة للفوز ببضع جزائز.

وفي الوقت نفسه، سيتنافس نجوم أمثال نيكول كيدمان، وريس ويذرسبون على أرفع الجوائز، أو، وهو الأكثر احتمالاً، سيعانقون بعضهم البعض بسعادةٍ من أجل الحصول على لقطةٍ مثالية على السجادة الحمراء كي ينشروها على تطبيق إنستغرام.

إليك كل ما تحتاج معرفته عن جوائز ليلة الأحد، 17 سبتمبر/أيلول 2017:

سيقام الحفل في الثامنة مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة (الواحدة صباحاً بتوقيت غرينتش) على شبكة CBS.

سيُذاع الحفل على الهواء مباشرة على شبكة CBS التلفزيونية وكل منافذ عرضها. وستبدأ تغطية السجادة الحمراء قبل ساعة من موعد الحفل.

ستيفن كولبير قد يسجل رقماً قياسياً أثناء تقديمه للحفل

قد يصبح ستيفن كولبير أول شخص يفوز بعدة جوائز أثناء تقديمه حفل الإيمي؛ إذ فاز برنامجه الذي يعرض ليلاً The Late Show With Stephen Colbert، وحلقته المميزة الخاصة عن ليلة الانتخابات بـ6 ترشيحات مختلفة هذا العام.

توقَّعوا حديثاً كثيراً عن ترامب









على الرغم من تصويره قبل أشهر من انتخاب دونالد ترامب، تقول المجلة، عكس أحد مشاهد مسلسل The Handmaid’s Tale مسيرة النساء التي جرت في عهد ترامب بشكلٍ مثير للاستغراب.

وعرضت مسلسلات مثل Atlanta بدقةٍ كيف يبدو الوضع حين تكون أسود البشرة في الولايات المتحدة هذه الأيام.

كما سخر المُرشَّحون لجوائز الإيمي سامانثا بي، وجون أوليفر، وعددٌ من الأشخاص من فريق عمل برنامج Saturday Night Live من البيت الأبيض بشكلٍ منتظم في البرنامج التلفزيوني الذي يُعرَض في أوقاتٍ متأخرة. (رُشِّح بالدوين لنيل جائزة إيمي لتجسيده شخصية الرئيس ترامب في البرنامج نفسه).

لذا، يبدو أنَّ حفل جوائز الإيمي هذا العام سيكون مواتياً للتعليقات السياسية، لاسيَّما في ظل إدارة ستيفن كولبير له. فكما صرَّح نجم الكوميديا لمجلة فاريتي: "لن يكون مسلسل Westworld، ولا مسلسل The Handmaid’s Tale، ولا عضلات بطن ميلو فينتميليا الفاتنة هي الموضوع الأهم هذا العام، فهذا ليس ما يهمنا. بل سيكون أكبر نجم تلفزيوني هذا العام هو دونالد ترامب".

مسلسل Game of Thrones لم يُرشَّح لأي جائزة

في السنة الماضية، استعد منتجو كل من الملحمة الخيالية Game of Thrones ومسلسل التهكم السياسي Veep لاكتساح قائمة الجوائز للعام الثاني على التوالي، وكانت جوليا لويس دريفوس أبرز المرشحين لنيل جائزة أفضل ممثلة للمرة الخامسة عن دورها في White House romp، بحسب CBS news.

لكن هذه السنة، أُذِيع مسلسل Game of Thrones متأخراً كثيراً بدرجة جعلت من غير الممكن تقييمه وترشيحه هذا العام.

قد يصبح ستيرلينغ براون أول ممثل أسود البشرة يفوز بجائزة الممثل الرئيسي في مسلسل دراما منذ التسعينيات









إذا ما فاز ستيرلينغ بجائزة الإيمي عن تأديته لدور راندال في مسلسل This Is Us، سيصبح أول ممثل أسود البشرة يفوز في هذه الفئة خلال 19 عاماً، كما سيصبح فقط رابع ممثل أسود البشرة يفوز بتلك الجائزة في تاريخ جوائز الإيمي. (فاز أندريه بروير نجم مسلسل Brooklyn Nine-Nine بالجائزة عن دوره في مسلسل Homicide: Life on the Street back في عام 1998).

ولدى براون فرصة جيدة للفوز بالجائزة؛ إذ فاز سابقاً بجائزة إيمي عن دوره في مسلسل The People v. O.J. Simpson العام الماضي.

الجميع تقريباً في مسلسل Big Little Lies فاز بترشيحات

المسلسل الذي تبثه شبكة HBO، والذي بدأ كدراما تدور حول جملة غَزلٍ تتعلق بالمدرسة الابتدائية، وتحول فيما بعد إلى تناولٍ متأملٍ عميقٍ للمساوئ الأسرية.

ويجمع المسلسل تشكيلةً يُحسَد عليها من نجوم هوليوود، بحسب الصحيفة البريطانية Mirror.

وقد نالت كلٌّ من نيكول كيدمان، وريس ويذرسبون، ولورا ديرن، وشايلين وودلي ترشيحاتٍ لجوائز إيمي، سواء لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير (كيدمان وويذرسبون) أو لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير (ديرن وودلي).









وحصل ألكساندر سكارسغارد على ترشيحٍ لجائزة أفضل ممثلٍ مساعدٍ في مسلسلٍ قصير، بالإضافة إلى ترشيحٍ للمخرج جان مارك فاليه، والمؤلف ديفيد كيللي، فضلاً عن حصول المسلسل نفسه على ترشيح. وتظل ملامتنا الوحيدة هي أنَّ الرائعة زوي كرافيتز لم تتلق أي ترشيحٍ أو دورٍ أقوى.

ازدحام فئات أفضل ممثلة

كيدمان ستواجه ويذرسبون، كما ستواجه كاري كون من مسلسل Fargo، وفيليستي هوفمان من مسلسل American Crime، وجيسيكا لانغ وسوزان ساراندون من مسلسل Feud: Bette and Joan.

والكثير من هؤلاء النجمات هُنَّ ببساطةٍ أساطير، ولطالما فضَّل المصوتون في جوائز الإيمي نجمات السينما اللواتي يُعِرن موهبتهن للشاشة الصغيرة. غير أنَّ نقاد التلفزيون لدى مجلة تايم يرون أنَّ الفرص الأكبر تكون من نصيب نيكول كيدمان.

وتتسم فئة أفضل ممثلةٍ في مسلسل دراما بنفس القدر من التنافسية المحتدمة أيضاً؛ وذلك في ظل ترشيح كلٍّ من فيولا ديفيس من مسلسل How to Get Away With Murder، وكيري راسل من مسلسل The Americans، وإليزابيث موس من مسلسل The Handmaid's Tale.

وأيضاً كلير فوي من مسلسل The Crown، وإيفان رايتشل وود من مسلسل Westworld، وروبين رايت من مسلسل House of Cards للجائزة.









ويحدث هذا في ظل غياب لينا هيدي وإيميليا كلارك، نجمتي مسلسل Game of Thrones اللتين لا تخلو القائمة منهما عادةً.

المسلسلات التي تُعرَض على شبكة الإنترنت قد تنال حصةً كبيرةً من الجوائز

لم يحدث من قبل أن فاز مسلسلٌ يُعرَض على الإنترنت بجائزة أفضل مسلسل دراما التي يرغب بها الجميع، وإن كان مسلسل House of Cards قد ترشَّح لها، بيد أنَّه لم يفز بها أبداً. لكن هذا العام، تُعَد أربعة مسلسلات من أصل سبعة مسلسلات مُرشحة هي مسلسلاتٌ تُعرَض على شبكة الإنترنت.

وهذه المسلسلات الأربعة هي: The Crown من شبكة نتفليكس، ومسلسل The Handmaid's Tale من شبكة هولو، ومسلسل Stranger Things من شبكة نتفليكس، ومسلسل House of Cards من شبكة نتفليكس.

وتُعبِّر حصة المسلسلات التي تُعرَض على الإنترنت ومُرشَّحة في هذه الفئة عن التغيُّر الجذري في التلفزيون؛ فباستثناء مسلسل This Is Us ذي الجماهيرية الواسعة، تفقد شبكات التلفزيون مشاهديها لصالح خدمات البث على الإنترنت بوتيرةٍ سريعة. وسيرسِّخ فوز أحد هذه المسلسلات بجائزة تلك الفئة أركان هذا النظام الجديد.

ميلي بوبي براون من مسلسل Stranger Things قد تُسجِّل رقماً قياسياً

ترشحت صاحبة الـ13 عاماً لجائزة أفضل ممثلة مساعِدة عن دورها الذي تُجسِّد فيه فتاة تُدعى إليفن تمتلك قدرة تحريك الأشياء عن بعدٍ في مسلسل Stranger Things الذي تعرضه شبكة نتفليكس. وفي حال فازت بالجائزة، ستصبح أصغر من حصل على إحدى جوائز الإيمي على الإطلاق.

وتحوز روكسانا زال، التي فازت بجائزة إيمي عن دورها في مسلسل Something About Amelia في عام 1984، هذا الرقم القياسي حالياً، وكانت تبلغ حينها 14 عاماً.

ديف شبيل يفوز بإحدى جوائز الإيمي هذه السنة (أخيراً)

على الرغم من ترشيحه للجائزة مرتين، لم يحصل العرض الأيقوني Chapelle Show أبداً على جائزة إيمي. لكن الآن، حصل نجم العرض على إحدى الجوائز أخيراً.

فقد فاز ديف شبيل بجائزة الإيمي لأفضل ممثل ضيف شرف عن ظهوره في برنامج Saturday Night Live، وذلك خلال حفل جوائز الإيمي للفنون الإبداعية، التي تُكرِّم الإنجازات في مجال الرسوم المتحركة، وتلفزيون الواقع، والعروض الخاصة قبل أسبوعٍ من الحفل المُتلفَز.

وفازت أيضاً ميليسا ماكارثي، وآفا دوفيرناي، وألكسيس بلدل، وروبول

خلال حفل جوائز الإيمي للفنون الإبداعية، فازت ماكارثي بجائزة الإيمي لأفضل ممثلة ضيفة شرف في دورٍ ببرنامج كوميدي عن دورها المتكرِّر الذي جسَّدت فيه شخصية شون سبايسر، المتحدث السابق باسم البيت الأبيض، في برنامج Saturday Night Live.

وفاز وثائقي دوفيرناي الذي يحمل اسم 13th أو الثالث عشر، والذي أذاعته شبكة نتفليكس، بجائزة أفضل فيلم وثائقي. وفازت بلدل بجائزة أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسلٍ درامي عن دورها في مسلسل Handmaid's Tale.

أمَّا روبول تشارلز، ففاز بجائزة أفضل مقدم لبرنامج واقعي، وذلك عن برنامجه RuPaul's Drag Race.

مسلسل This Is Us قد يصبح أول مسلسل يُعرَض على القنوات المجانية يفوز بجائزة أفضل مسلسل دراما خلال ما يقارب العقد

أثبت مسلسل This Is Us المُبكي أنَّه هِبةٌ جالِبةٌ للتقييمات العالية بالنسبة لشبكة NBC. لكنَّه أظهر كذلك أنَّه في عصر خدمات البث والمسلسلات الضخمة التي تُعرَض على الشبكات المدفوعة مثل مسلسل Game of Thrones، يوجد جمهورٌ سيتابع كل أسبوعٍ مسلسلاً تعرضه القنوات المجانية، كي يشاهدوا عائلةً تعمل على حل مشكلاتها.

وإذا ما انتزع مسلسل This Is Us الفوز، سيصبح أول مسلسل دراما يُعرَض على شبكةٍ مجانية يفوز بجائزةٍ رئيسية منذ الفوز الذي حقَّقه مسلسل "24" في عام 2006.

ترشيح شخصية بارب من مسلسل Stranger Things لجائزة إيمي.. (والفضل للإنترنت)

ارتقت شانون بيرسر، التي لعبت دور "بارب" سيئ الحظ في مسلسل Stranger Things، إلى دائرة الشهرة، حين عُرِضَ المسلسل على شبكة نتفليكس العام الماضي.

والآن، أصبحت مُرشَّحةً لحصد إحدى جوائز الإيمي. فقد حصلت شانون على ترشيحٍ غير متوقَّع لجائزة أفضل ممثلة ضيفة شرف في مسلسل دراما. وقد برزت بالفعل في حفل جوائز غولدن غلوب ومهرجان كوميك كون، وأثارت حماسة شديدة بين الجماهير، لذا لا تكونوا متفاجئين في حال أعلن كولبير فوز بارب بالإيمي.