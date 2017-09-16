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فيديو: هذه الحسناء التونسية قدَّمت نشرة الطقس بزي طفلة في المدرسة.. لماذا؟

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TUNIS
sm

قررت مذيعة قناة نسمة التونسية، رانيا التومي، إعلان موسم الدخول المدرسي في تونس على طريقتها الخاصة.

وارتدت مقدمة حالة الطقس، خلال نشرة يوم الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017، زياً مدرسياً لطفلة في المدرسة وقدمت به النشرة، في مشهد مضحك.





وتداول رواد الشبكات الاجتماعية فيديو النشرة على نطاق واسع، وفي حين رأى فيه البعض فرصة للترفيه، وجد البعض أن الأمر "تافه".



tunis



tunis



tunis









وليست هذه هي المرة الأولى، التي تظهر فيها رانيا التومي بشكل غريب على شاشة قناة "نسمة"، إذ ارتدت زي المنتخب التونسي، ورقصت على أغنية Despacito وهي تقدم إحدى النشرات، بعد الانتشار الواسع الذي حققته الأغنية في صيف 2007.









وقبل عيد الأضحى، الذي تزامن مع بداية شهر سبتمبر/ أيلول 2017، دخلت رانيا إلى الأستوديو وهي تحمل لعبة عبارة عن خروف.

 

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