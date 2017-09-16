شراؤه قبل هذا التاريخ يمنحك هدية كاميرا أو شاحن لاسلكي.. سامسونغ تعلن عن توفُّر غلاكسي نوت 8 في الأسواق العالمية

أعلنت شركة سامسونغ، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017 عن الإطلاق التجاري لهاتفها غلاكسي نوت 8 في عدد من الأسواق المختارة حول العالم، وذلك بعد أقل من شهر من الإعلان عنه في 23 آب/آغسطس الماضي.

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في بيان على مدونتها إن الهاتف الذكي الرائد سوف يُتاح ابتداءً في 42 بلداً حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وكوريا والأسواق الأوروبية الكبرى، وسوف تستمر في طرحه في أسواق إضافية في الأسابيع المقبلة.

وأضافت سامسونغ: "مزوداً بشاشة Infinity Display كبيرة وعديمة الحواف، يتيح غلاكسي نوت 8 للمستخدمين رؤية المزيد والقيام بالمزيد، من مشاهدة البرامج التلفزيونية المفضلة بتقنية المجال الديناميكي العالي HDR إلى تتعدد المهام بكفاءة كبرى".









وتابع البيان: "تعني مساحة الشاشة الموسعة أن لديهم أيضاً مساحة كبرى للكتابة والرسم والتلوين مع (قلم) S Pen المحسن، الذي يقدم ميزات جديدة مثل الرسائل الحية وتحسين خاصية الكتابة على الشاشة حينما يكون الجهاز مطفأً".

كما يتميز الهاتف الذكي الجديد من سامسونغ بكاميرا خلفية مزدوجة دقة كل منهما 12 ميغابكسلاً، توفر إحداهما عدسات عريضة الزاوية وعدسات تليفوتوغرافي مع مثبت صورة بصري لكل منهما، وهما قادرتان على إنتاج صور واضحة ونقية، حتى حين التصوير من مسافات بعيدة، وفقاً للشركة.

يُشار إلى أن سامسونغ أعلنت في الأسبوع الماضي أن هاتف غلاكسي نوت 8 تفوق على النسخ السابقة بأكبر عدد للطلبات المسبقة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد حصوله على نحو 400 ألف طلب مسبق في كوريا الجنوبية.

وتتوفر نسخة 64 غيغابايتاً من هاتف غلاكسي نوت 8 بسعر 960 دولاراً أميركياً، في حين تتوفر نسخة 256 غيغبايتاً بسعر 1,100 دولار أميركي.

ويحصل المستخدمون الذين يشترون الهاتف خلال المدة بين 24 آب/أغسطس و24 أيلول/سبتمبر 2017 على خيارهم الإضافي المتمثل بكاميرا سامسونغ جير Gear 360 المجانية، والبالغ سعرها 230 دولاراً.

أو Galaxy Foundation kit المجانية مع بطاقة EVO+ microSD بحجم 128 غيغابايتاً مع محول الشحن اللاسلكي السريع، البالغ سعره 190 دولاراً، وسوف يستمرُّ العرض لفترة محدودة فقط.