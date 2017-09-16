لتضليل المخترقين.. HBO ستصور عدة نهايات لمسلسل Game of Thrones

لدى شركة HBO الأميركية خطة لتضليل أولئك الذين ينوون تسريب النهاية المتوقعة لمسلسل Game of Thrones.

فبالتزامن مع بدء السلسلة إنتاج الموسم الثامن والأخير من مسلسلها الملحمي، أعلن رئيس البرمجة في شركة HBO كيسي بلويز عن خطة الشركة لتصوير أكثر من نهاية للمسلسل، بحسب ما نشره موقع Business Insider الأميركي.

وقال بلويز في كلية مورافيا في ولاية بنسلفانيا الأميركية، أنهم ينوون تصوير إصدارات متعددة بحيث لا يستطيع أحد معرفة ماذا سيحدث، ولا تكون هناك إجابة حاسمة حتى النهاية. ويبدو واثقاً من أن الإصدارات العديدة ستضلل الناس عن النهاية الحقيقية.

يأتي هذا بعد تسريب كل نقاط حبكة المسلسل في الموسم السابع، إذ وقعت شبكة HBO تحت سطوة قراصنة الإنترنت، 31 يوليو/تموز 2017، الذين قاموا بتسريب أجزاء من نص المسلسل، وإيميلات مهمة للعاملين بالشركة، وكذا أرقام هواتف أبطال المسلسل وعناوين بريدهم الإلكتروني على الإنترنت.

كما وجدت حلقتان كاملتان طريقهما إلى الجمهور عبر الإنترنت قبل مواعيد البث المقررة، نشرت واحدة في وقت مبكر من قبل HBO إسبانيا، وأخرى سرقت من موزع HBO في الهند.

هذا دون حساب تسريبات الإنتاج ومقاطع الفيديو أثناء التصوير والصور المتعلقة بالأحداث الرئيسة التي استمرت في التدفق.

وقد أكدت صحيفة The Guardian البريطانية، في الـ8 من أغسطس/آب أن القراصنة سربوا 3.4 غيغابايت من البيانات المسروقة، والمقدرة بنحو 1.5 تيرابايت، مطالبين HBO بدفع فدية مالية حتى يتوقفوا عن تسريب المزيد من البيانات.