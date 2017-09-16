تداول صورٍ "صادمة" لشيرين رضا دون مكياج.. هناك قصةٌ وراءها

تداول رواد الشبكات الاجتماعية صوراً صادمة للممثلة المصرية شيرين رضا دون مستحضرات تجميل، إذ بدت فيها مختلفةً تماماً عن إطلالتها المعهودة.









وحسب مجلة "لها" فإن الصورة من أحد أفلامها الجديدة وهو فيلم "فوتو كوبي" الذي تشارك بطولته مع الممثل محمود حميدة، وبيومي فؤاد، وفرح يوسف، وهو من إخراج تامر العشري، وتأليف هيثم دبور.

وتظهر رضا في الفيلم في دور سيدة مسنة، إذ تدور قصة الفيلم عن رجل في أواخر الخمسينات من عمره، ويعمل في تصوير الأوراق والمستندات في أحد أحياء الطبقة المتوسطة، ويرى تلاشي العالم من حوله، فيما لا يستطيع التكيف مع أحد حتى جيرانه.

وتتوالى الأحداث حتى يصيبه هوس البحث عن أسباب انقراض الديناصورات، وعندها يعيد اكتشاف معاني إنسانية فقدها.

هذا، وقد نشرت رضا على حسابها على إنستغرام صورتين من "البوستر" الدعائي للفيلم، وتظهر فيهما أيضاً بإطلالة مختلفة.

Thank you @makeupbydonia and @tarek_mostafa_kamel for the brilliant makeup ❤️❤️#فوتوكوبي A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on Sep 15, 2017 at 2:52pm PDT

البوستر الاول لفيلم #فوتوكوبي... مع الاستاذ محمود حميدة العرض الأول في مهرجان الجونة السينمائي إخراج: تامر عشري تأليف: هيثم دبور إنتاج: ريد ستار للإنتاج الفني A post shared by Shereen Reda (@shereenredaofficial) on Aug 30, 2017 at 1:30pm PDT

كما نشرت الإعلان الدعائي للفيلم على حسابها على فيسبوك، مؤكدةً في تعليقها على المنشور أن العرض الأول للفيلم في مهرجان الجونة السينمائي.









هذا، وبين معلق على صدمته من اختفاء الجمال المعتاد لرضا في الصور المنشورة، أثنى آخرون على شجاعتها في الظهور دون مكياج لتطلُّب الدور ذلك.