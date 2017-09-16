تريد تشغيلها في مكان عام ولا تملك سماعات؟ هكذا تحوِّلُ رسائلَ واتساب الصوتية إلى نصٍّ مكتوب

تشمل طرق التواصل عبر تطبيق الرسائل الفورية الأكثر شعبية في العالم الدردشة النصية، والمكالمات الصوتية، والرسائل الصوتية، وكذلك مكالمات الفيديو.

وفي حين أن ميزة الرسائل الصوتية في واتساب سهلة وسريعة، فإنه يمكن في بعض الأحيان أن يكون من الصعب الاستماع إلى رسالة صوتية. مثل أن تكون في اجتماع أو في مكان عام دون وجود سماعات، وهو ما قد يسبب لك بعض الإحراج إذا ما استمع من حولك للرسالة، ووقتها سيكون هناك حل، وهو تحويل الصوت إلى كتابة.

في هذا التقرير سنقدم لك كيفية تحويل الرسائل الصوتية في واتساب إلى رسائل نصية، مع العلم أن هذا الخيار متاح لأجهزة أندرويد وآيفون.

لأجهزة أندرويد

1- للبدء، عليك تحميل وتثبيت تطبيق Transcriber for WhatsApp على جهازك من هنا.











2- افتح التطبيق، وقم بتخطي رسائل الترحيب التي ستظهر لك. في النهاية اضغط على كلمة Done في الركن السفلي الأيسر للمتابعة.









3- الآن أصبح التطبيق جاهزاً. قم بفتح أي دردشة لك في واتساب حيث توجد الرسالة الصوتية التي تريد تحويلها. انقر مع الاستمرار على الرسالة الصوتية لتحديدها. ثم انقر على أيقونة السهم في الشريط العلوي. من قائمة الخيارات التي تظهر، حدد Transcriber.









4- هذا كل شيء. التطبيق الآن سيقوم بتحويل الصوت تلقائياً إلى نص وعرضه على الشاشة.









حتى وقت كتابة هذا التقرير، يدعم التطبيق لغات الإنكليزية والإيطالية والألمانية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية والروسية. وستتم قريباً إضافة المزيد من اللغات.

لأجهزة آيفون

1- في البداية، قم بتحميل وتثبيت تطبيق Audio to Text for WhatsApp المجاني من الأبستور على الآيفون الخاص بك.









2- الآن، افتح التطبيق وامنحه الإذن للوصول إلى التعرف على الكلام.









3- توجه إلى دردشة واتساب التي تحتوي على المقطع الصوتي. اضغط مع الاستمرار على الرسالة الصوتية التي ترغب في تحويلها وحدد Forward. وبمجرد الانتهاء من ذلك، اضغط على أيقونة Share في أسفل اليمين.









4- وأخيرا، في قائمة الخيارات التي ستظهر لك، حدد Audio to Text. هذا كل شيء، سيقوم التطبيق الآن بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص تلقائياً.