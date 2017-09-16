فيديو لمراسلٍ يبكي أثناء تغطيته إعصارَ إيرما يحقِّق 3 ملايين مشاهدة

حقق مقطع فيديو لمراسل شبكة تلفزيونية أميركية أثناء تغطيته لإعصار إيرما الذي ضرب سواحل الولايات المتحدة قبل أيام، انتشاراً كبيراً عبر فيسبوك.

وشاهد قرابة 3 مليون شخص على الشبكات الاجتماعية دموع مراسل شبكة "ABC news"، جيو بينيتيز، أثناء تغطيته لمستجدات الإعصار في ميامي بفلوريدا.

وتأثر بينيتيز جاء خلال حديثه عن الكوارث التي حلت بالعديد من الأسر ومن بينهم أفراد من عائلته، اختاروا البقاء لعدم توفر مأوى بديل في حال النزوح من المنازل.

وقال: "أنا لا أعلم ما إذا كانت هذه المنازل قد اختُبرت لمواجهة الرياح القوية. إنّه أمر مخيف! بعض أفراد عائلتي يعيشون في هذه المدينة، واختاروا عدم المغادرة..".

وتسبب إعصار "إيرما"، بتدمير العديد من المنازل والشركات والبنى التحتية، وأدى لإقفال الشوارع والطرق بعدما غمرتها المياه، إضافة إلى تهجير الآلاف من السكّان.