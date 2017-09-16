خدَّر الضحية واعتدى عليها جنسياً.. إعادة محاكمة الممثل الأميركي بيل كوسبي

حدد قاضٍ الثاني من أبريل/نيسان 2018 موعداً لإعادة محاكمة الممثل الكوميدي الشهير بيل كوسبي في مدينة نوريس تاون في ولاية بنسلفانيا الأميركية وذلك في تهم تتعلق بالتحرش الجنسي.

وانتهت محاكمة كوسبي الأولى في يونيو/حزيران الماضي بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار بالإجماع بعد مشاورات استمرت لأكثر من 50 ساعة.

ويواجه كوسبي البالغ من العمر 80 عاماً اتهامات بتخدير أندريا كونستاند الإدارية السابقة بفريق كرة السلة النسائي في جامعة تمبل والاعتداء الجنسي عليها عام 2004.

وتهاوت سمعة كوسبي بسبب عشرات المزاعم في قضايا اعتداء جنسي تعود إلى عقود من الزمن. وتعتبر اتهامات كونستاند الوحيدة التي حدثت في فترة قريبة بما يكفي للسماح بالتقدم باتهامات جنائية. وبنى كوسبي سمعته عبر مسيرة طويلة في مجال البرامج العائلية والتي كان أبرزها قيامه بدور البطولة في المسلسل التلفزيوني الكوميدي في الثمانينيات (ذا كوسبي شو).

وينفي كوسبي ارتكابه أي تجاوزات قائلاً إن أي لقاءات جرت بينه وبين النساء اللائي يوجهن له اتهامات تمت بموافقتهن.