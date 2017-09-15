داعش يتبنى تفجير مترو لندن.. وحصيلة الهجوم الخامس في بريطانيا هذا العام ترتفع إلى 22 جريحاً

أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع في مترو أنفاق لندن، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول.

وقال مسؤولون بريطانيون إن حصيلة التفجير ارتفعت إلى 22 جريحاً، فيما أكدت مصادر أمنية أنه تم التعرف على شخص يُعتقد أنه متورّط في تدبير التفجير في محطة "بارسونز غرين" الواقعة غربي لندن، عن طريق دراسة تسجيلات كاميرات المراقبة.

عاجل | وكالة أعماق: تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم #مترو_لندن — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

وقالت أعماق: "تفجير العبوة الناسفة بمترو أنفاق في لندن نفذته مفرزة تابعة للتنظيم".

وكانت قنبلة بدائية الصنع انفجرت في قطار لمترو الأنفاق بلندن في وقت الذروة فحاصرت ألسنة اللهب إحدى عرباته، ما أسفر عن إصابة 22 شخصاً في خامس حادث إرهابي تشهده بريطانيا هذا العام، لكن العبوة لم تنفجر بالكامل فيما يبدو.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شرطة لندن أن التفجير في مترو أنفاق العاصمة، يعد "حادثاً إرهابياً".

وقال كبير ضباط مكافحة الإرهاب، مارك رولي، في إيجاز صحفي، إن التفجير نجم، على الأرجح، عن قنبلة يدوية الصنع.

وأضاف أن شرطة لندن تجري التحقيق في الهجوم بدعم من هيئة استخبارات "MI5".

بدوره، قال رئيس هيئة الإنقاذ في لندن، توم جورج، إن فرق الإنقاذ قامت بإجلاء 253 شخصاً من القطار الذي استهدفه التفجير.

وحذر عمدة لندن صادق خان، أهالي العاصمة من أنهم سيرون خلال الأيام القادمة في شوارع المدينة مزيداً من قوات الأمن، لاسيما على المواصلات.