قبل يومين من اجتماعه مع ترامب.. رسالة تهديد إلى نتنياهو تُغلق القنصلية الإسرائيلية في نيويورك

أغلقت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك بأميركا مقرّها، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول، وأخلت موظفيه، بعد وصول مغلّفٍ مشبوهٍ، مجهول المصدر، يحوي مادة بيضاء، بحسب الإعلام العبري.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه وجد داخل المغلف ورقة صغيرة، تحمل تهديداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة الأميركية وصلت المكان وأحاطته بقوات كبيرة.

ولم تعلّق الخارجية الإسرائيلية على الأمر، أو أي جهة رسمية أخرى، حتى الساعة (19:17 ت.غ).

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين المقبل في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.