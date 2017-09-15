البيت الأبيض: ترامب يلتقي أمير قطر والرئيس المصري الأسبوع القادم

قال البيت الأبيض، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إتش.آر مكماستر، مستشار الأمن القومي لترامب، للصحفيين إن الرئيس سيجتمع مع زعيمي فرنسا وإسرائيل يوم الاثنين قبل عشاء مع قادة أميركا اللاتينية مساء ذات اليوم.

وأضاف مكماستر أن ترامب سيلتقي بأمير قطر يوم الثلاثاء، وسيلتقي يوم الأربعاء مع قادة الأردن والسلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة ومصر.

وقال إن ترامب سيلتقي بقادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا يوم الخميس قبل غداء مع قائدي كوريا الجنوبية واليابان.