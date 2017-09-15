ظهور أجمل طفلة في العالم بعد أن أصبحت شابة خلال فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك.. شاهد تألقها

جمال فريد لا تخطئه العين تتمتع به عارضة فرنسية شغلت عالم الأزياء طفلة لم تتجاوز الـ4 سنوات، ثم عادت بعد 12 عاماً لتخطف الأضواء من أجمل الجميلات في أسبوع نيويورك لعروض الأزياء الذي اختتم فعالياته في الـ14 من سبتمبر/أيلول 2017 والذي حضرته مع شخصيات شهيرة في عالم الفن والموضة، جالسة في الصف الأول في عرض دار أزياء Michael Kors الشهيرة.









حضرت الجميلة تيلان بلوندو أسبوع الموضة، بعد أن وقَّعت منذ مدة قليلة أول عقدٍ كبير لها كسفيرة جديدة لشركة منتجات التجميل الفرنسية "لوريال" إلى جانب عارضات أزياء شهيرات مثل دوتزن كروس وباربرا بالفين.

بالإضافة إلى توقيعها مع وكالة عروض الأزياء IMG، أصبحت تيلان الآن إحدى الشخصيات المؤثرة على الشبكات الاجتماعية؛ إذ تمتلك أكثر من مليون متابع على تطبيق إنستغرام.

💁🏽💁🏽💁🏽💁🏽🤷🏼‍♀️ getting ready for @michaelkors show A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Sep 13, 2017 at 5:35am PDT

وكانت تيلان، المولودة في مدينة سان تروبيه الفرنسية، والتي لا تُعد غريبة على عدسات الكاميرات، ترتدي قميصاً حريرياً مطبوعاً برسومات تشبه جلد الحيوان وسروالاً أخضر مثيراً في عرض الأزياء الذي حضره عدد من المشاهير.

ظهرت الفتاة الفرنسية الجميلة أيضاً بحذاء أسود ذي كعبٍ عالٍ، وتركت شعرها ذا الألوان المُتدرِّجة منسدلاً.









انتقاد لعرضها الأزياء في طفولتها









وكانت تيلان حسب تقرير لـ Mirror البريطانية، قد طرقت أبواب الشهرة لأول مرة في عالم الموضة عندما قدَّمت عرض أزياء للمصمم الفرنسي جان بول غوتييه في العاصمة الفرنسية باريس، حين كانت في الـ4 من عمرها فقط.

وأثارت عارضة الأزياء الجدل لاحقاً بعدما ظهرت على غلاف مجلة Vogue للأطفال وهي في العاشرة من عمرها.

وانتقد الكثيرون ظهور الفتاة على غلاف المجلة آنذاك، ورأوا أنَّ ظهورها حمل طابعاً "جنسياً أكثر من اللازم"، لأنَّها كانت ترتدي كعوباً عالية وتضع مساحيق تجميل كثيرة.

كما وارتدت تيلان عقداً ذهبياً كبيراً حول عنقها، في حين ظهرت في لقطةٍ مختلفة وهي تنظر إلى أسفل عدسة الكاميرا بينما تُشبِّك ساقيها في أثناء جلوسها على كرسي مزخرف.

وقتها علّقت والدتها على هذه الصور قائلةً "أدرك أنَّ هذا قد يبدو صادماً، وأقر أنَّني شخصياً كنتُ مصدومة في أثناء جلسة التصوير.. لكن دعوني أكون دقيقة.. الأمر الوحيد الذي صدمني هو أنَّ العقد الذي ارتدته كانت قيمته تبلغ 3 ملايين يورو (3.6 مليون دولار)!".