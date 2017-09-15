تفوق على ميسي ورونالدو.. المصري محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول من دوري أبطال أوروبا

تفوّق النجم المصري محمد صلاح على نخبة من ألمع نجوم الكرة العالمية وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونال جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقاً لما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع تويتر.

واستطاع صلاح التفوق على منافسيه في التصويت الذي أجري على الموقع الرسمي لـ"يويفا"، إثر حصوله على نسبة 51% من الأصوات، مقابل 20% لميسي، و12% لرونالدو.

وتألق الفرعون المصري مع نادي ليفربول في المباراة التي لعبها أمام فريق إشبيلية الإسباني إذ سجّل هدفاً وقام بالعديد من المراوغات الناجحة على الجهة اليسرى، بالإضافة إلى سرعته التي سببت قلقاً كبيراً لمدافعي الفريق الإسباني.

ويختلف متابعو كرة القدم على ما إذ كان صلاح يستحق الفوز بهذا التصويت، نظراً لتألق ميسي اللافت وتسجيله لهدفين وصناعته لآخر أمام يوفنتوس وتألق رونالدو وتسجيله لهدفين أيضاً أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، لكن النجم المصري لم يكن أقل أداءً وتأثيراً مع فريقه من نظيريه.

محمد صلاح منذ قدومه إلى ليفربول |



- لاعب الشهر في النادي

- هدف الشهر في النادي

- لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/arYSAT9Dbq — الدوري الإنجليزي™ (@PL4News) ١٥ سبتمبر، ٢٠١٧

يُذكر أن صلاح تفوّق على جميع التوقعات منذ قدومه إلى الفريق الإنكليزي، إذ سجل هدفين في الدوري الإنكليزي خلال 5 مواجهات خاضها، بالإضافة إلى تسجيله في دوري الأبطال أمام إشبيلية وآخر أمام هوفنهايم في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.