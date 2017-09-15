لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.. قطر تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر.. وهذا ما دفعها لاتخاذ القرار

حذرت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة 16 سبتمبر/أيلول، مواطنيها من السفر إلى مصر، في ظل الأزمة الجارية بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.

وقالت الخارجية القطرية على موقعها إن إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية تحذر المواطنين القطريين من السفر إلى مصر. وأضافت أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.

ولم توضح وزارة الخارجية القطرية إذا كانت السلطات المصرية قد فرضت إجراءات جديدة ضد القطريين عند الدخول إلى مصر. وكانت الخارجية القطرية وجهت مواطنيها الراغبين بزيارة مصر إلى الحصول على تأشيرة بشكل مسبق بعد قرار القاهرة بفرض التأشيرة عليهم في 20 يوليو/تموز الماضي.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، قال إن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف: "ليس من المعقول الاستمرار في منح مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها الحالية".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده "اتخذت تلك التدابير بشكل يراعي عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري.. لاسيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية". مشيراً إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.