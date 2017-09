بلاد على شفا حرب أهلية ورئيسها ديكتاتور له 11 زوجة وعشيقة واحدة!.. مسلسل أميركي يُغضب الجزائريين

ديكتاتور مصابٌ بجنون العظمة له 11 زوجة، وإرهابيون إسلاميون، وحربٌ أهلية وشيكة تُجبِر أميركا على التدخل لإنقاذ الموقف.

هذا هو مجرى أحداث إحدى حلقات المسلسل الأميركي الشهير Madam Secretary الذي أثارَ ضجةً بين الجزائريين المعترضين على أنَّ المسلسل يلجأ إلى كل كليشيه نقله المستشرقون في تصويره لدولة الجزائر الواقعة شمال إفريقيا.

Paranoid dictator with 11 wives, Islamist terrorists and impending civil war forces US to intervene & "save the day" https://t.co/Jzg4KrggrO

ففي الحلقة الثانية من الموسم الثالث نرى وزيرة الخارجية الأميركية (تلعب دورها تيا ليوني) في صراع لـ"إنقاذ الجزائر" من ديكتاتور يسعى للحفاظ على السلطة، في الوقت الذي تكون فيه البلاد مُهدَّدة بنشوب حربٍ أهلية، بينما يرأسها ديكتاتور لديه 11 زوجة وهنا أيضَا عشيقة لسبب غير مفهوم!.

ورغم أنَّ المسلسل حسب موقع Middleeasteyeقد يكون خيالياً، سارع الجزائريون على الشبكات الاجتماعية إلى التنديد بـ"كليشيهات" المسلسل، ومشاهده غير الواقعية، وشخصياته.

إذ قال أحد الجزائريين معلقاً على الحلقة على موقع فيسبوك:

"تُصوِّر الحلقة الثانية في الموسم الثالث من مسلسل Madam Secretary، والتي تجري أحداثها بين الجزائر والولايات المتحدة، الجزائر وهي على وشك الانفجار بسبب المُتمرِّدين والإرهابيين في مدينة تندوف، واسم الرئيس هو حداد. ينقل المسلسل الرئيس باعتباره مريضاً عقلياً يعاني من جنون العظمة وعدم الاتزان، ولديه 11 زوجة. يرتدي ممثل الحكومة الجزائرية ثياباً تشبه ثياب العاهرات، ويتفاوض الجنرال "مراد شراد" مع الأميركيين، ويحدث انقلاب، ويُحاكَم حداد لاحقاً في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا. ملاحظة: يعدِم حداد البروفيسور أركون. ملاحظة أخرى: في الحلقة الخامسة، هناك تدخل أميركي في الجزائر بمباركة الرئيس الجديد، والذي يقوم الأميركيون بعده بـ"إنقاذ" الجزائر".

وكتب أحد مستخدمي تويتر تغريدة قال فيها: "صوَّر مسلسل Madam Secretary المعروض على شاشة CBS وزيرة الخارجية الأميركية وقد سافرت إلى الجزائر بغرض إسقاط رئيس استبدادي. هوليوود تجعل من حدوث انقلاب عسكري أمراً طبيعياً. هذا شيءٌ مثيرٌ للاهتمام".

CBS Madam Secretary was about the Secretary flying to Algeria to overthrow an autocratic President. Holywood normalizes a coup. Interesting

— Tim Hogan (@TimInHonolulu) ٥ يونيو، ٢٠١٧