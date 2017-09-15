أحلام لن تشتري iPhone X خوفاً من أن يخلط بينها وبين القمر!!

نشرت المغنية الإماراتية أحلام تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيه أنها كانت ترغب بشراء هاتفiPhone X الجديد، لكنها لن تفعل بسبب خاصية التعرف على الوجه لفتحه.

وذلك لأنها لا تضمن أن يوجهه أحد إلى القمر فيفتح.



كنت ابي اشتري الايفون الجديد

لكن البصمة بالوجه

وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي ع القمر

وافتحه 💅🏻💅🏻مدري احس صعبه 🤳🏻😝 — Ahlam - احلام 👸🏻 (@AhlamAlShamsi) September 14, 2017

هذا، ولفت موقع "في الفن"، إلى حب أحلام لهواتف iPhone التي تسارع في اقتنائها، وخاصة من النسخة المطلية بالذهب.

وكانت شركة آبل قد كشفت النقاب، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2017، عن أحدث هواتفها iPhone X، والذي يأتي مع خاصية Face ID القادرة على التعرف على وجه المستخدم الذي ينظر إلى الشاشة، والذي يصل سعره إلى نحو 1000 دولار أميركي.