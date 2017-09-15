أنغامي: Eminem يغني "باسم الشارع" بالعربية.. حقاً؟!

دون سابق تمهيد أو تداول أخبار عن عمل فني "عربي" لـ Eminem وهو أشهر مغني راب أميركي في العالم، أعلن تطبيق "أنغامي" العربي المعروف، والتابع إداريًا لمجموعة MBC يوم الأربعاء الـ13 من سبتمبر/أيلول 2017 إصدار المغني لـ "أغنية عربية" تحمل اسم "باسم الشارع" يمكن لمستخدمي التطبيق الاستماع إليها من خلاله.

بعد ذلك بساعات، أصدرت "أنغامي" اعتذاراً عبر تغريدة لها على موقع تويتر جاء فيه: "نعتذر عما حدث، فالأغنية أصدرها مغني راب عربي يقلد Eminem ، ونحن ارتكبنا خطأ بقبول الأغنية، وعملنا على إلغائها".

يذكر أنه في السنوات القليلة الماضية، رأينا العديد من الفنانين العالميين يتعاونون مع مطربين عرب، وآخرون فضَّلوا استخدام ألحان عربية في أغانيهم، أو تصوير الفيديو كليب الخاص بهم في بلاد عربية، إلا أن خبر إصدار مغني الراب العالمي إمينيم أغنيةً عربيةً كان من الصعب تصديقه.









فبعد الواقعة، امتلأت الشبكات الاجتماعية بالسخرية مما حدث؛ فقد قال أحدهم متعجباً: "Eminem صار عربياً؟!".

وتساءل آخر: "(أنغامي).. هل أنتم بخير؟! هل تعانون ارتفاع درجة الحرارة؟!".



Dear @anghami, is everything okay? Any high body temperature? pic.twitter.com/LEyRn0OFbR — Moe Swaid (@MhdSwaid) September 13, 2017

وأضاف آخر ساخراً: "Eminem بالأطلال بلازا هالسبت".