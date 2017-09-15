انفجار بمترو أنفاق لندن يسفر عن إصابات بين الركاب (شاهد)

وقع انفجار في محطة مترو أنفاق غرب العاصمة البريطانية لندن، أسفر عن وقوع إصابات بين الركاب، صباح الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017.



وقالت صحيفة التلغراف إن الركاب أصيبوا بحروق في الوجه بعد انفجار وعاء أبيض عند الجزء الخلفي من محطة القطار.

ونشرت الصحيفة صوراً تُظهر وجود كيس وبداخله دلو أبيض وأسلاك تتدلّى منه.

من جانبها، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن شرطة لندن قولها إنها تحقق في "الحادث"، الذي لم تتضح أبعاده بعدُ، وما إذا كان عملاً إرهابياً أو غير ذلك.

ولم يُعرف بعدُ عدد المصابين على وجه الدقة، وما إذا كان بينهم إصابات خطيرة.

يشار إلى أن محطة المترو التي وقع فيها الانفجار، يستخدمها نحو 5 ملايين مسافر يومياً.