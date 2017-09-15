"يسقط آل سعود ونريد السكن".. شاهد: سعوديون ينشرون فيديوهات مناهضة للعائلة الحاكمة تزامناً مع دعوات 15 سبتمبر

نشر ناشطون سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة 15 سبتمبر/أيلول 2017، مقطع فيديو من مدينة الإحساء السعودية، يُظهر لوحة مناهضة للعائلة الحاكمة، في وقت تتأهب فيه المملكة على وقع دعوات للتظاهر الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو لوحة صغيرة معلقة على أحد الجسور وقد كُتب عليها "يسقط آل سعود"، وحراك 15 سبتمبر/أيلول، وهو الشعار الذي اتخذه ناشطون سعوديون عنواناً لدعوتهم المواطنين إلى التظاهر.

#حراك_15_سبتمبر



لوحات كبيرة ترفع في شوارع الأحساء كتب عليها (يسقط آل سعود). pic.twitter.com/tIBfkjJzzs — ساحة البلد (@SahatAlbalad) September 14, 2017

كما انتشر مقطع فيديو آخر لمواطن سعودي في مدينة جدة، كان يتحدث إلى الكاميرا وخلفه صورة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، وطالب في الفيديو بالحد من البطالة وتوفير السكن للمواطنين، ونشر سعوديون مقاطع فيديو داخل سياراتهم يحثون فيها على التظاهر ضد ما وصفوه الظلم.

رساله #حراك_١٥_سبََتمبر من قلب الرياض نريد التخلص من هذا النظام الفاشل اللهم حقق الأماني وكن عوننا لكل عربي حر لن يرضى بعيشه الذل والعبوديه. pic.twitter.com/cgZmBgbkUK — ‏آبّـنٌك يّآيّمِنٌ (@hani_aleamani) September 15, 2017

وتحدثت حسابات سعودية على تويتر، عن انتشار أمني كثيف في عدد من مناطق المملكة؛ تحسباً لخروج مظاهرات، وأشارت إلى أن خدمة الإنترنت شهدت تباطؤاً بدءاً من صباح الجمعة، وذكرت أنباء عن إغلاق عدة مساجد يُتوقع أن تخرج منها المظاهرات.

#حراك_15_سبتمبر

استنفار امني في الرياض لم تشهده مدي التاريخ والامير متعب يرفض توجيهات ولي العهد نشر قوات الحرس الوطن في شوارع الرياض — احمد الدوسري (@raeen201392) September 15, 2017

انتشار أمنى مكثف في #السعودية تحسبا لمظاهرات الغد فيما يطلق عليه #حراك_15_سبتمبر — صحفي متجول (@sahafimotajawil) September 14, 2017

وينتشر بين السعوديين قائمة من المساجد، أعدها منظمو "حراك 15 سبتمبر"، وأشاروا إلى احتمال خروج المظاهرات منها بعد صلاة الجمعة أو بعد صلاة العشاء.

#حراك_15_سبتمبر

قائمة المساجد التي يمكن أن يتوجه لها الأفراد الذين لم يتمكنوا من تكوين مجموعات لصلاة العشاء وينطلقوا منها للحراك pic.twitter.com/eYNR0DjFpN — حراك 15 سبتمبر (@7arakAlharamain) September 14, 2017

وكانت السعودية قد حثت مواطنيها والمقيمين بها على الإبلاغ عن أي أنشطة تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، باستخدام تطبيق على الهواتف الجوالة، في خطوة وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش بأنها "استبدادية".

وتتزامن الدعوة التي أطلقتها وزارة الداخلية بحساب تديره على تويتر مع حملة "حراك 15 سبتمبر".



وليس معلوماً حتى الآن حجم الاستجابة لدعوات التظاهر إلا أن انتشار هذه الفيديوهات يمثل حدثاً لافتاً في المملكة؛ لكون الاحتجاجات محظورة فيها وكذلك الأحزاب السياسية. ولا يسمح أيضاً بإنشاء نقابات، وتخضع الصحافة والإعلام للرقابة، وقد يؤدي انتقاد الأسرة الحاكمة إلى السجن.



وتقول الرياض إنها لا تحتجز أي سجناء سياسيين، ويقول كبار المسؤولين إن مراقبة النشطاء أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.



وتأتي حملة الاعتقالات التي تحدث عنها النشطاء في أعقاب تكهنات واسعة النطاق، نفاها مسؤولون، بأن الملك سلمان ينوي التنازل عن العرش لابنه الأمير محمد، الذي يهيمن بالفعل على السياسات الاقتصادية والدبلوماسية والداخلية.

