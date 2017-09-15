هذه القطة محظوظة أكثر من بعض البشر! يتابعها 200 ألف على إنستغرام.. وتسافر العالم في رفاهية.. احكم بالصور

"سوكي"، ليست مجرَّد قطة من فصيلة البنغال؛ فالقطة التي أصبحت ذات شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية وتمتلك آلاف المتابعين الذين جمعتهم خلال فترة قصيرة، ربما تعيش حياة أفضل من كثير من البشر.

تلقى "سوكي" اهتماماً كبيراً من صاحبتها الكندية، ربما لا يلقاه العديد من البشر في أيامنا هذه، فتقوم باصطحابها معها في كل رحلاتها حول العالم، كما تقوم بالتقاط العديد من الصور لها.

Them views 👌😸🌲 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Aug 30, 2017 at 5:43pm PDT

عندما دخلت "سوكي" إلى عالم الشبكات الاجتماعية نالت شهرة كبيرة، وتجاوز عدد متابعيها على موقع الصور إنستغرام الـ200 ألف متابع، وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أشهر فقط!

تقول صاحبة القطة "سوكي" إن قطتها حالياً تعيش حياة أفضل من البشر، وهو الأمر الذي تظهره الصور فعلاً.

Adventures are better shared 😽🌲 . 📸 photo by @jandrosaurus A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Sep 8, 2017 at 5:00pm PDT

Soaking in the sunshine! ☀️🏔 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Sep 2, 2017 at 5:22pm PDT

تتمتع "سوكي" بحياة رائعة يأملها كل إنسان، فتتجول حول العالم بحرية تامة وتزور العديد من المدن وتأكل أجود الأطعمة المعدة للقطط، وتنال قدراً كبيراً من الشهرة لا يناله الكثيرون من البشر.

"سوكي" تتمتع بمظهر أنيق للغاية، وتملك العديد من المستلزمات الخاصة بها، من أدوات للطعام وشنط للتنقل والسفر حول العالم.









كما تظهر "سوكي" بفروها المميز، في صورها في أثناء زياراتها للمناطق الطبيعية الخلابة، خلال مشاركتها صاحبتها في رحلات السفر والاستمتاع والاستجمام الذي تتلقاه كل فترة، الأمر الذي جعلها القطة الأكثر دلالاً وشهرةً على الشبكات الاجتماعية.

Dreamy summer nights 😽✨ A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Aug 22, 2017 at 4:50pm PDT

يتداول رواد الشبكات الاجتماعية صور القطة "سوكي"، ناظرين إليها على أنها تعيش بالفعل حياة أفضل من العديد منهم.

Little Mermaid 😸💦🐬 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Aug 10, 2017 at 8:34am PDT

Canoe rides are better in the meowntains 😻🏔🛶 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Aug 8, 2017 at 10:25am PDT

In the meowntains with my human 😽🏔💦 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Jul 21, 2017 at 11:23am PDT

Life is better with you by my side 😽🛶💚 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Jul 11, 2017 at 4:11pm PDT

All ready for the next adventure! 😸📷 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Jul 2, 2017 at 4:09pm PDT

Lazy days at the cabin 😽✨ A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Jun 24, 2017 at 9:41am PDT

We are made of stardust 😽✨🌌 A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Jun 15, 2017 at 9:50am PDT

Happy Friday furriends! 😽🌈✨ A post shared by Suki The Cat (@sukiicat) on Jun 9, 2017 at 10:13am PDT