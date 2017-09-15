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هذه القطة محظوظة أكثر من بعض البشر! يتابعها 200 ألف على إنستغرام.. وتسافر العالم في رفاهية.. احكم بالصور

 |  الحسيني الصنهاوي
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CAT
social media

"سوكي"، ليست مجرَّد قطة من فصيلة البنغال؛ فالقطة التي أصبحت ذات شهرة واسعة على الشبكات الاجتماعية وتمتلك آلاف المتابعين الذين جمعتهم خلال فترة قصيرة، ربما تعيش حياة أفضل من كثير من البشر.

تلقى "سوكي" اهتماماً كبيراً من صاحبتها الكندية، ربما لا يلقاه العديد من البشر في أيامنا هذه، فتقوم باصطحابها معها في كل رحلاتها حول العالم، كما تقوم بالتقاط العديد من الصور لها.


Them views 👌😸🌲

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عندما دخلت "سوكي" إلى عالم الشبكات الاجتماعية نالت شهرة كبيرة، وتجاوز عدد متابعيها على موقع الصور إنستغرام الـ200 ألف متابع، وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أشهر فقط!

تقول صاحبة القطة "سوكي" إن قطتها حالياً تعيش حياة أفضل من البشر، وهو الأمر الذي تظهره الصور فعلاً.


Adventures are better shared 😽🌲 . 📸 photo by @jandrosaurus

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Soaking in the sunshine! ☀️🏔

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تتمتع "سوكي" بحياة رائعة يأملها كل إنسان، فتتجول حول العالم بحرية تامة وتزور العديد من المدن وتأكل أجود الأطعمة المعدة للقطط، وتنال قدراً كبيراً من الشهرة لا يناله الكثيرون من البشر.

"سوكي" تتمتع بمظهر أنيق للغاية، وتملك العديد من المستلزمات الخاصة بها، من أدوات للطعام وشنط للتنقل والسفر حول العالم.





كما تظهر "سوكي" بفروها المميز، في صورها في أثناء زياراتها للمناطق الطبيعية الخلابة، خلال مشاركتها صاحبتها في رحلات السفر والاستمتاع والاستجمام الذي تتلقاه كل فترة، الأمر الذي جعلها القطة الأكثر دلالاً وشهرةً على الشبكات الاجتماعية.


Dreamy summer nights 😽✨

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يتداول رواد الشبكات الاجتماعية صور القطة "سوكي"، ناظرين إليها على أنها تعيش بالفعل حياة أفضل من العديد منهم.


Little Mermaid 😸💦🐬

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Canoe rides are better in the meowntains 😻🏔🛶

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In the meowntains with my human 😽🏔💦

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Life is better with you by my side 😽🛶💚

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All ready for the next adventure! 😸📷

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Lazy days at the cabin 😽✨

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We are made of stardust 😽✨🌌

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Happy Friday furriends! 😽🌈✨

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I'm so good at sleeping I can do it with my eyes closed 😴😸💕

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