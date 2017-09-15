فيسبوك تختبر تطبيقاً جديداً للدردشة المرئية الجماعية.. تعرَّف على Bonfire

أفاد موقع إلكتروني تقني بأن تطبيق الدردشة المرئية الجماعية Bonfire من فيسبوك وصل إلى متجر آب ستور في الدنمارك، وذلك بعد نحو شهرين من انتشار أخبار عن اختباره.

وكان موقع The Verge، المعنيُّ بشؤون التقنية، قد أفاد في شهر يوليو/تموز الماضي بأن فيسبوك تختبر تطبيقاً جديداً للدردشة المرئية الجماعية اسمه Bonfire "بونفاير"، لتؤكد الشركة، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول، لموقع The Next Web، أن التطبيق وصل إلى متجر آب ستور في الدنمارك.

وذكر موقع The Next Web التقني أن تطبيق Bonfire يقدم العديد من المزايا الموجودة في تطبيق الدردشة المرئية الجماعية الذي يستهدف المراهقين Houseparty؛ إذ يسمح للمستخدم بإجراء مكالمة فيديو مع عدد من الأشخاص في الوقت ذاته.

وأضاف الموقع أن التطبيق يسمح للمستخدمين أيضاً بإضافة مرشحات "فلاتر" على غرار تطبيق التراسل المصور سناب شات، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة صور الدردشات عبر فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر. ويسمح تطبيق "بونفاير" للمستخدمين بإرسال دعوات للأصدقاء للانضمام إلى الدردشات، وذلك عن طريق ماسنجر وفيسبوك.

ووفقاً لآدم بليكر، من شركة تحليلات التطبيقات لدى شركة Apptopia، فإن تطبيق الدردشة المرئية الجماعية من فيسبوك متاح في الوقت الراهن بالدنمارك فقط، وقد تم تنزيله نحو 2.000 مرة.

وتعليقاً على إطلاق التطبيق، قال متحدث باسم فيسبوك لموقع The Next Web في بيان: "نحن بشركة فيسبوك نواصل بناء واختبار منتجات وخدمات جديدة. وبالفعل لدينا العديد من التجارب العظيمة للناس في مجال دردشة الفيديو الجماعية والفردية، وذلك عبر مجموعة من التطبيقات، من ضمنها ماسنجر".

وأضاف المتحدث باسم الشركة: "نحن مهتمون بكيفية استخدام الجميع للتقنية وكيف يمكننا بناء تجارب رائعة لهم. نحن نجري اختباراً صغيراً جداً بالدنمارك لتطبيق نطلق عليه اسم Bonfire. ليس لدينا شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت".